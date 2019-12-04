"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим

Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала нові фотографії з Миколою Басковим, на одній з яких показала поцілунок з артистом.

Так, на знімку, опублікованому в Instagram, зірки притулилися одне до одного щоками і чуттєво поцілувалися.

"Коля, як з тобою поруч легко! І в парі можна робити все!", – неоднозначно підписала кадр Лоліта.

Лоліта та Микола Басков Інстаграм

Басков з гумором відповів зірці в коментарях до посту: "Причому довго".

Втім, багато шанувальників артистів заявили, що Басков і Лоліта могли б бути ідеальною парою.

Однак про роман зірок годі й казати. У коментарях Мілявська відповіла одному з підписників, заявивши, що вони з Басковим "давно "одружені" проведенням заходів".

Лоліта та Микола Басков Інстаграм

Лоліта та Микола Басков Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, показавши пишні груди в білизні.

Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому перед камерою сидить без одягу і наносить косметичний засіб на обличчя

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