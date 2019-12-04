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4 грудня • оновлено в 10:09
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"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим

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Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала нові фотографії з Миколою Басковим, на одній з яких показала поцілунок з артистом.

Так, на знімку, опублікованому в Instagram, зірки притулилися одне до одного щоками і чуттєво поцілувалися.

"Коля, як з тобою поруч легко! І в парі можна робити все!",неоднозначно підписала кадр Лоліта.

Лоліта та Микола Басков

Лоліта та Микола Басков

Інстаграм

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Басков з гумором відповів зірці в коментарях до посту: "Причому довго".

Втім, багато шанувальників артистів заявили, що Басков і Лоліта могли б бути ідеальною парою.

"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим

Однак про роман зірок годі й казати. У коментарях Мілявська відповіла одному з підписників, заявивши, що вони з Басковим "давно "одружені" проведенням заходів".

"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим
Лоліта та Микола Басков

Лоліта та Микола Басков

Інстаграм

Лоліта та Микола Басков

Лоліта та Микола Басков

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, показавши пишні груди в білизні.

Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому перед камерою сидить без одягу і наносить косметичний засіб на обличчя

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Автор
Анна Міхно
Особи
Лоліта Мілявська Микола Басков
Місце
Росія
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