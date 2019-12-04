"Ми давно одружені": Лоліта шокувала поцілунком з Басковим

Російська співачка Лоліта Мілявська опублікувала нові фотографії з Миколою Басковим, на одній з яких показала поцілунок з артистом.
Так, на знімку, опублікованому в Instagram, зірки притулилися одне до одного щоками і чуттєво поцілувалися.
"Коля, як з тобою поруч легко! І в парі можна робити все!", – неоднозначно підписала кадр Лоліта.
Лоліта та Микола Басков
Інстаграм
Басков з гумором відповів зірці в коментарях до посту: "Причому довго".
Втім, багато шанувальників артистів заявили, що Басков і Лоліта могли б бути ідеальною парою.
Однак про роман зірок годі й казати. У коментарях Мілявська відповіла одному з підписників, заявивши, що вони з Басковим "давно "одружені" проведенням заходів".
Лоліта та Микола Басков
Інстаграм
Лоліта та Микола Басков
Інстаграм
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, показавши пишні груди в білизні.
Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому перед камерою сидить без одягу і наносить косметичний засіб на обличчя
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