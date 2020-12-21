Зірки, які погладшали до невпізнання: Меттью Перрі, Ріанна, Рассел Кроу та інші

Анастасія Польська
Анастасія Польська
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Метью Перрі, Ріанна, Рассел Кроу погладшали до невпізнання

Відомі актори Метью Перрі, Леонардо ді Капріо, співачка Ріанна та інші зірки Голлівуду набрали відразу більше десяти зайвих кілограмів.

Жити ні в чому собі не відмовляючи – це якраз про цих селебріті. У якийсь момент їхня вага вийшла з-під контролю, і погладшавші фігури стали гарячою темою для обговорення ЗМІ і шанувальників. OBOZREVATEL зібрав фото до і після п'яти голлівудських знаменитостей, які сильно погладшали і поки не змогли позбавитися від зайвої ваги.

Як поправилася Ріанна за останній час.

Популярна співачка і улюблениця публіки різко набрала вагу, але вирішила не мучити себе дієтами і нескінченними тренуваннями. Замість цього Ріанна займається лінійкою своєї нижньої білизни, без сорому позує для її реклами і навіть акцентує увагу на своїх розповнілих стегнах. А нові соковиті форми не заважають зірці залишатися відданою відвертим вбранням, улюбленим топікам і обтягуючим речам.

Зайві кілограми Ріанни видають її ноги і стегна
Меттью Перрі різко погладшав за останній рік

Зірку "Друзів" Метью Перрі вже не впізнаєш на вулиці з першого разу. Актор не тільки неабияк постарів, але і набрав чимало зайвих кілограмів. Такі зміни у зовнішності Перрі відбулися за шість місяців – час, коли актор не потрапляв під приціли камер папараці. За цей час актор не тільки набирав вагу, але і займався своїм особистим життям. Так, 51-річний актор нещодавно оголосив про заручини з 29-річною красунею Моллі Гурвіц.

Леонардо ді Капріо вже не той

Один з головних красенів Голлівуду пристойно додав у вазі, що підтверджують більшість його фото за останній час. Але зірка "Титаніка" і "Вовка з Уолл-стріт" не поспішає повертати собі сталевий прес, оскільки і з животиком користується успіхом у молодих моделей.

Кеті Перрі на початку кар'єри і зараз

Співачка в цьому році вперше стала мамою, що сильно позначилося на її фігурі. Кеті сильно поправилася за час вагітності і ще не встигла повернути колишню форму. Незважаючи на це, зірка вже вийшла з декрету і приступила до роботи.

Кеті Перрі під час вагітності
Рассел Кроу у фільмі "Гладіатор" і зараз

Сьогодні Рассел Кроу вже мало чим нагадує рельєфного "Гладіатора", якого колись грав в однойменному фільмі. Вага Кроу за час карантину досягла 140 кілограмів, а тіло обрезкло. Крім цього, актор відростив бороду, яка також додала йому зайвих років.

Кроу відростив бороду

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як змінився і поправився Леонардо Ді Капріо. У листопаді 2020 роки йому стукнуло 46 років.

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