МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

Меттью Перрі - 49: як змінювалася зовнішність актора з "Друзів"

3.2тЧитати новину російською

19 серпня американо-канадський актор Меттью Перрі святкує 49-річчя. Незважаючи на безліч фільмів з його участю, Перрі прославився роллю Чендлера Бінга в американському комедійному телесеріалі "Друзі", який транслювали з 1994 по 2004 роки.

За роки своєї кар'єри актор змінювався так сильно, що його часом не впізнавали навіть шанувальники! Помітити це можна по фото іменинника за різні роки, пише clutch.ua.

В юності

В юності

В період "Друзів"

Новини
Культовий серіал 90-х звинуватили в сексизмі і гомофобії
Новини
Серіал "Друзі": топ-10 цікавих фактів про культовий ситком

зараз

Раніше OBOZREVATEL показував найвідвертіші фото 60-річної Мадонни за роки на сцені.

Особа
Меттью Перрі
Об'єкт
зірки
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мироненко Ання
Мироненко Ання
Добрый вечер. При дaвлeние вышe 140/90 - cрочно чиститe cоcуды! Лучший cпоcоб прочистить cосyды бeз врaчeй http://rodnoi.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги