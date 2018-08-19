Меттью Перрі - 49: як змінювалася зовнішність актора з "Друзів"

19 серпня американо-канадський актор Меттью Перрі святкує 49-річчя. Незважаючи на безліч фільмів з його участю, Перрі прославився роллю Чендлера Бінга в американському комедійному телесеріалі "Друзі", який транслювали з 1994 по 2004 роки.

За роки своєї кар'єри актор змінювався так сильно, що його часом не впізнавали навіть шанувальники! Помітити це можна по фото іменинника за різні роки, пише clutch.ua.

В юності

В юності

В період "Друзів"

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