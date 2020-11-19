Меттью МакКонахі заявив, що може піти в політику

Голлівудський актор Меттью МакКонахі розповів, в яких випадках може піти в політику.

Він замислюється балотуватися в губернатори Техасу або на іншу посаду. Про це зірка повідомив в інтерв'ю "WBRC".

За словами знаменитості, в разі якщо політика перегляне свою мету, то тоді він би міг бути більш зацікавленим.

Він зазначив, що на сьогоднішній день політичний світ здається йому "безнадійним".

Меттью МакКонахі розповів, в яких випадках може піти в політику Tvkinoradio

Крім того, МакКонахі додав, що таке рішення буде залежати від людей в штаті.

"Люди перестали довіряти один одному, що призвело до втрати довіри до самих себе. Якщо це пошириться як епідемія, то у нас буде анархія", – сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо шоумени, актори і спортсмени, які стали мерами і президентами.