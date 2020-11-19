Меттью МакКонахі заявив, що може піти в політику

Голлівудський актор Меттью МакКонахі розповів, в яких випадках може піти в політику.

Він замислюється балотуватися в губернатори Техасу або на іншу посаду. Про це зірка повідомив в інтерв'ю "WBRC".

За словами знаменитості, в разі якщо політика перегляне свою мету, то тоді він би міг бути більш зацікавленим.

Він зазначив, що на сьогоднішній день політичний світ здається йому "безнадійним".

Крім того, МакКонахі додав, що таке рішення буде залежати від людей в штаті.

"Люди перестали довіряти один одному, що призвело до втрати довіри до самих себе. Якщо це пошириться як епідемія, то у нас буде анархія", – сказав актор.

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