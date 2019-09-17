"Мерзенно й бридко": вирок актору в Росії розлютив Слєпакова

Комік і автор пісень Семен Слєпаков приєднався до акції підтримки актора Павла Устінова, якого суд в Москві засудив до відбування покарання в колонії загального режиму.

На своїй сторінці в Instagram він написав емоційний пост про свавілля в Росії, через що таку людину, як Павла, кидають за ґрати нібито за нанесення фізичної шкоди бійцю ОМОНу під час акції 3 серпня.

Семен Слєпаков підтримав Павла Устінова

"Чому вони завжди вибирають найдурніший спосіб вирішення проблеми? Замість того, щоб вислухати – затикають, замість того, щоб пояснювати – залякують. Замість того, щоб довести – займаються беззаконням. До чого це, на їхню думку, призведе? Проблеми вирішаться самі собою, всі про все забудуть? Їх почнуть поважати і любити? Обурені вже навіть найлояльніші, ті, хто ніколи нічого не писав і нікуди не виходив", – обурився Слєпаков.

Павло Устінов instagram /sychev.andrey

Він підкреслив, що ситуація нагадує посібник, який дає інструктаж, як зробити погану ситуацію зробити ще поганішою.

"Приєднуюся до тих, хто вимагає переглянути вирок Павлу Устінову та іншим, хто отримав тюремні терміни за те, що завдали "страшні" каліцтва доблесним росгвардейцям і омонівцям. Те, що відбувається – мерзенно й бридко", – заявив комік.

У коментарях користувачі підтримали Слєпакова, погодившись, що в Росії коїться беззаконня.

"В країні повне беззаконня відбувається і кінця цьому жаху не можна побачити! Поки кожен не усвідомить, що відбувається", "Захоплююся публічними особистостями, які не мовчать. Ви молодець, Семен", "Влада – геть відірвалася від реальності", – відповіли користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив на 3,5 роки колонії загального режиму 24-річного актора Павла Устінова. Рішення судового органу викликало хвилю обурення в мережі.

Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших. Всі вони виступили з вимогою звільнити актора.

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