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Мері Поппінс збанкрутувала

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Актриса Наталя Андрейченко, яка стала знаменитою завдяки ролі "Мері Поппінс", відкрила свою школу для талановитих діточок в Москві, але бізнес прогорів.

Про це пише Starhit.

Наталя живе в Мексиці, але часто приїжджає в Москву. У минулому році актриса приміряла роль викладача і підприємця і відкрила в Москві школу - "Світ доброти Мері Поппінс", вона особисто була присутня на відкритті, але менше, ніж через рік навчальний заклад довелося закрити.

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Андрейченко повинна була проводити дітям майстер-класи

Андрейченко повинна була проводити дітям майстер-класи

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"Установу закрили, а саме приміщення зараз здається в оренду. Батьки раділи, адже дітки вчитимуться під опікою Андрейченко. У Наталії самої горіли очі від того, як здорово виховати розумну і інтелігентну дитину. Та й педагоги пропонували серйозну програму: хореографія, мистецтво, природничі науки ... Проте підвели засновники: школа не стала популярною і не приносила дохід. Зірка вклала в проект стартовий капітал в надії, що в майбутньому той окупиться, але залишилася ні з чим", - розповів колишній співробітник школи Дмитро.

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Школа дуже швидко закрилася

Школа дуже швидко закрилася

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За словами іншої працівниці школи Олени, в школі навчали дітей від 3 до 18 років. "Перед зарахуванням дитина проходила співбесіди з психологом і педагогом. Результати повідомляли відразу. Ми раді були ввічливим і вихованим дітям, для шалапутів умов тут не було! Коли вихованець потрапляв в нашу "сім'ю", на нього чекала базова шкільна програма", - розповідала Олена.

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Вартість навчання становила 67 000 рублів. Заняття в школі починалися з 8 ранку і могли проходити до самого вечора - після основних уроків діти відвідували додаткові курси. Наприклад, малювання, ліплення, природознавство, хореографія. За бажанням, дитина могла залишатися на ніч - в приміщенні були передбачені спальні.

На цьому невдачі Наталії не закінчилися, адже також накрився її бізнес в Мексиці. Кілька років тому на узбережжі Рів'єри Майя двері відчинив Духовний центр Андрейченко. Вартість програми на п'ять діб становила близько 8000 доларів.

Програма на п'ять діб коштувала близько $ 8000.

Програма на п'ять діб коштувала близько $ 8000.

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"Перший час гості прилітали з усього світу заради програми під назвою "Комплексний ретрит", – розповіли в оточенні артистки. У програму входили заняття йогою, спілкування з Наташею, медитація, але потім курси перестали замовляти і довелося на якийсь час відкласти і це починання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Наталя Андрейченко, найбільш відома за роллю Мері Поппінс розповіла, що стала жертвою жорстокого зґвалтування.

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Особа
Наталя Андрейченко
Місце
РосіяМосква
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