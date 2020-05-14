Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі розлучаються: що відомо

Крістіна Долматова люди 09:31, 14.05.2020 Оновлено: 10:17, 14.05.2020

Голлівудська актриса Мері-Кейт Олсен та французький банкір Олів`є Саркозі розлучаються після п'яти років шлюбу.

Про це повідомляє Telegram-канал Super. За словами інсайдерів, ініціатором розриву стала 33-річна Мері-Кейт. Вона подала на заяву на розлучення ще у квітні й намагається прискорити процес – зараз справу гальмує пандемія.

Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі
Фото: tatler.ru

Зазначається, що Мері-Кейт недарма поспішає з розлученням: Олів`є Саркозі без попередження розірвав договір оренди їхньої квартири та змушує дружину покинути житло до 18 травня. Тепер Олсен намагається заборонити йому розпоряджатися житлоплощею через суд і порушувати умови їхнього шлюбного договору.

Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі
Фото: tatler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 40-річний російський співак-мільйонер Емін Агаларов повідомив про розірвання шлюбу з 32-річною моделлю Оленою Гавриловою. Пара прожила разом два роки.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

На Донбасі загинули молоді бійці ЗСУ: імена і фото Героїв

"Росіяни використовують ті ж слова": Грицай показав, як підло бреше Усик

Українцям заборонили їздити до Білорусі без закордонного паспорту

Найсильніша за 20 років посуха в Україні призвела до катастрофи з урожаєм. Земля перетворилася на пил, а фермери вдаються до самогубств

Україну не запросили: підсанкційний представник Путіна обговорив Донбас у ФРН