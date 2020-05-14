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14 травня • оновлено в 17:16
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Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі розлучаються: що відомо

5.8т
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Голлівудська актриса Мері-Кейт Олсен та французький банкір Олів`є Саркозі розлучаються після п'яти років шлюбу.

Про це повідомляє Telegram-канал Super. За словами інсайдерів, ініціатором розриву стала 33-річна Мері-Кейт. Вона подала на заяву на розлучення ще у квітні й намагається прискорити процес – зараз справу гальмує пандемія.

Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі

Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі

Фото: tatler.ru

Зазначається, що Мері-Кейт недарма поспішає з розлученням: Олів`є Саркозі без попередження розірвав договір оренди їхньої квартири та змушує дружину покинути житло до 18 травня. Тепер Олсен намагається заборонити йому розпоряджатися житлоплощею через суд і порушувати умови їхнього шлюбного договору.

Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі

Мері-Кейт Олсен і Олів`є Саркозі

Фото: tatler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 40-річний російський співак-мільйонер Емін Агаларов повідомив про розірвання шлюбу з 32-річною моделлю Оленою Гавриловою. Пара прожила разом два роки.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Мері-Кейт Олсен
Теги
шоу-бизнес шоу
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