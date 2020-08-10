Мережу спантеличив кругленький живіт Каменських: зірку запідозрили у вагітності

Українська співачка, дружина лідера гурту Mozgi Олексія Потапенка (Потапа) Настя Каменських (NK) здивувала шанувальників круглим животом.

Так, артистку запідозрили у вагітності. Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує разом з коханим (фото дивіться нижче).

"Мій Льошка добрий і турботливий, з красивою душею, неймовірно талановитий і (хоч він не любить цього слова) – геніальний! З ним завжди весело і смішно! З ним я завжди відчуваю себе, як за кам'яною стіною", – підписала світлину Каменських і запропонувала шанувальникам також описати свою кохану людину.

Каменських запідозрили у вагітності Instagram @kamenskux

Проте більшість підписників співачки припустили, що жінка чекає на дитину. Про це фоловери написали в коментарях під постом.

"Вагітна!", "Ви в очікуванні дива?", "У вас такий животик, ви вагітна?", "Ура! Вітаю", "Мені так здається, що ви, Настя, чекаєте поповнення", – написали в коментарях.

Instagram @kamenskux Скриншот коментарів

Instagram @kamenskux Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських поділилася з шанувальниками відео, як спародіювала зірок Шер, Брітні Спірс і Шакіру.