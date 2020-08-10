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Мережу спантеличив кругленький живіт Каменських: зірку запідозрили у вагітності

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Мережу спантеличив кругленький живіт Насті Каменських

Мережу спантеличив кругленький живіт Насті Каменських. 24 Канал

Українська співачка, дружина лідера гурту Mozgi Олексія Потапенка (Потапа) Настя Каменських (NK) здивувала шанувальників круглим животом.

Так, артистку запідозрили у вагітності. Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, на якому позує разом з коханим (фото дивіться нижче).

"Мій Льошка добрий і турботливий, з красивою душею, неймовірно талановитий і (хоч він не любить цього слова) – геніальний! З ним завжди весело і смішно! З ним я завжди відчуваю себе, як за кам'яною стіною", – підписала світлину Каменських і запропонувала шанувальникам також описати свою кохану людину.

Каменських запідозрили у вагітності

Каменських запідозрили у вагітності Instagram @kamenskux

Проте більшість підписників співачки припустили, що жінка чекає на дитину. Про це фоловери написали в коментарях під постом.

"Вагітна!", "Ви в очікуванні дива?", "У вас такий животик, ви вагітна?", "Ура! Вітаю", "Мені так здається, що ви, Настя, чекаєте поповнення", – написали в коментарях.

Instagram @kamenskux

Instagram @kamenskux Скриншот коментарів

Instagram @kamenskux

Instagram @kamenskux Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських поділилася з шанувальниками відео, як спародіювала зірок Шер, Брітні Спірс і Шакіру.

Україназіркивагітністьшоу-бизнесНастя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
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