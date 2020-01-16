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16 січня • оновлено в 14:22
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"Досить, нехай у Росії співають!" Українців розлютив приїзд нових зірок-кримнашістів

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Російські артисти Олександр Сєров та Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами в Київ. У зв'язку з цим 40 народних депутатів із чотирьох фракцій звернулися в СБУ з проханням заборонити їм в'їзд до країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. За словами політика, таким персонажам не можна дозволяти водночас провадити антиукраїнську діяльність та заробляти в нашій державі.

Володимир Ар'єв

Володимир Ар'єв

Фото: rbc.ua

"Досить! Якщо виступають перед окупантами в Криму чи підтримують анексію, нема чого їхати заробляти в Україні! 40 депутатів із 4-х фракцій і груп звернулися в СБУ не допускати в Україну подібних персонажів загалом, а зокрема громадян РФ, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно здійснювати антиукраїнські дії та отримувати доходи від концертів в Україні. Нехай в Росії співають", — написав Ар'єв.

Валерій Сюткін і Олександр Сєров

Валерій Сюткін і Олександр Сєров

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Крім того, він додав, що в разі відсутності заходів з боку СБУ ці виступи спокійно не відбудуться.

"Подивимося, готова СБУ проявити принциповість і видати заборону чи ватні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи. Повинен вкотре попередити СБУ в разі вашої бездіяльності концерти спокійно не пройдуть. Це неважко передбачити", — зазначив політик.

"Досить, нехай у Росії співають!" Українців розлютив приїзд нових зірок-кримнашістів

Фото: facebook./volodymyr.ariev

"Досить, нехай у Росії співають!" Українців розлютив приїзд нових зірок-кримнашістів

Фото: facebook./volodymyr.ariev

Нагадаємо, що Олександр Сєров ще у 2017 році потрапив у базу українського сайту "Миротворець" за виступи в окупованих Сімферополі та Севастополі. Незважаючи на це, в'їзд до країни йому не заборонили.

Сєров дав концерт в Сімферополі в 2017 році

Сєров дав концерт в Сімферополі в 2017 році

Фото: myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському гурту "Воровайки", що планував концерти в Україні, заборонили в'їзд до країну на три роки.

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Автор
Крістіна Долматова
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стадо свиней с паРРаши лезет к нам. Другое стадо - Козлов - сутками болеет в интернете. паРРашные твари - стойте в стойле на росее. Вам здесь делать нечего! Или будете уничтожены. Рано или поздно!
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Александровский Дмитрий
Александровский Дмитрий
Интересно, кому нужны концерты этих старперов? Бабкам и дедкам? Я их уже лет двадцать не слышал, думал что их нафталином пересыпали и в музей засунули. Серов, судя по фото, уже и в ворота ангара не влезает
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Махно Володимир
Махно Володимир
вату нужно сжигать! она хорошо горит!
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