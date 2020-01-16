"Досить, нехай у Росії співають!" Українців розлютив приїзд нових зірок-кримнашістів

Російські артисти Олександр Сєров та Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами в Київ. У зв'язку з цим 40 народних депутатів із чотирьох фракцій звернулися в СБУ з проханням заборонити їм в'їзд до країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв. За словами політика, таким персонажам не можна дозволяти водночас провадити антиукраїнську діяльність та заробляти в нашій державі.

Володимир Ар'єв Фото: rbc.ua

"Досить! Якщо виступають перед окупантами в Криму чи підтримують анексію, нема чого їхати заробляти в Україні! 40 депутатів із 4-х фракцій і груп звернулися в СБУ не допускати в Україну подібних персонажів загалом, а зокрема громадян РФ, гастролерів Сєрова і Сюткіна, які вирішили, що можна одночасно здійснювати антиукраїнські дії та отримувати доходи від концертів в Україні. Нехай в Росії співають", — написав Ар'єв.

Валерій Сюткін і Олександр Сєров

Крім того, він додав, що в разі відсутності заходів з боку СБУ ці виступи спокійно не відбудуться.

"Подивимося, готова СБУ проявити принциповість і видати заборону чи ватні гастролери лізуть через свідому бездіяльність відповідальної установи. Повинен вкотре попередити СБУ — в разі вашої бездіяльності концерти спокійно не пройдуть. Це неважко передбачити", — зазначив політик.

Фото: facebook./volodymyr.ariev

Фото: facebook./volodymyr.ariev

Нагадаємо, що Олександр Сєров ще у 2017 році потрапив у базу українського сайту "Миротворець" за виступи в окупованих Сімферополі та Севастополі. Незважаючи на це, в'їзд до країни йому не заборонили.

Сєров дав концерт в Сімферополі в 2017 році Фото: myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському гурту "Воровайки", що планував концерти в Україні, заборонили в'їзд до країну на три роки.

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