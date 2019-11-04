"Валіза, вокзал, Росія!" Мережу розлютило визнання Maruv росіянкою в Європі

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця. Це викликало обурення в мережі.

Так, на офіційній сторінці артистки в Facebook опублікували її фотографії із заходу. "Вітаю", – підписали публікацію.

MARUV

Користувачі почали ставити запитання, чому MARUV прийняла нагороду як російська співачка і чому в її офіційному профілі про це сором'язливо промовчали. Також деякі коментатори порадили їй зробити маневр у вигляді "Валіза, вокзал, Росія" й викинути український паспорт.

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Також інші користувачі зазначили, що для таких, як MARUV, "Україна – тільки місце народження" і що "музика для них поза політикою".

Своє обурення в іронічній формі висловив і блогер Антон Ходза. А також інші українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні, які б забороняли претендентам гастролювати в Росії і на окупованих українських територіях.

Раніше MARUV відмовилася представляти Україну на Євробаченні, попри перемогу.

Артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту і продовжила гастролювати в Росії.

У жовтні вона влаштувала провокаційне шоу на російському каналі в ефірі проєкту Comedy Club.

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