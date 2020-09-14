Популярна мережа книгарень обурила українців заявою про торгівлю російськомовними книжками

Мережа книжкових магазинів заявила, що збільшить частку російськомовних книжок у продажу.

На своїй сторінці у Facebook книгарня відзначила, що причиною такого рішення стала відсутність підтримки української книжки з боку держави.

"Абсолютно очевидно, що турбота про формування повноцінного та успішного українського книжкового ринку – це функція держави і завдання усього суспільства, а не окремої мережі книгарень", – заявили в компанії.

Також у книгарні наголосили на тому, що собівартість російського продукту часто є меншою, ніж українського. На їхню думку, у таких умовах українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською мовою всупереч власному бажанню.

Книгарня заявила, що торгуватиме російськими книжками. Facebook Книгарня "Є"

Заява компанії спровокувала негативні коментарі користувачів соцмережі. Вона відзначили, що через таку позицію більше не куплятимуть в них книги.

"Брала у вас часто, тепер змушена буду шукати інші мережі . Новий вітер "какая разніца"? Це не назавжди", "Тобто навіть у надскладні часи Януковича ви продавали україномовні книжки, а тепер, в часи розквіту українського будете продавати російські?", – написали в коментарях.

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