Популярна мережа книгарень обурила українців заявою про торгівлю російськомовними книжками

Ольга Веркалець Люди 20:40, 14.09.2020 Оновлено: 21:11, 14.09.2020

Мережа книжкових магазинів заявила, що збільшить частку російськомовних книжок у продажу.

На своїй сторінці у Facebook книгарня відзначила, що причиною такого рішення стала відсутність підтримки української книжки з боку держави.

"Абсолютно очевидно, що турбота про формування повноцінного та успішного українського книжкового ринку – це функція держави і завдання усього суспільства, а не окремої мережі книгарень", – заявили в компанії.

Також у книгарні наголосили на тому, що собівартість російського продукту часто є меншою, ніж українського. На їхню думку, у таких умовах українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською мовою всупереч власному бажанню.

Книгарня заявила, що торгуватиме російськими книжками.
Facebook Книгарня "Є"

Заява компанії спровокувала негативні коментарі користувачів соцмережі. Вона відзначили, що через таку позицію більше не куплятимуть в них книги.

"Брала у вас часто, тепер змушена буду шукати інші мережі . Новий вітер "какая разніца"? Це не назавжди", "Тобто навіть у надскладні часи Януковича ви продавали україномовні книжки, а тепер, в часи розквіту українського будете продавати російські?", – написали в коментарях.

Користувачі мережі обурилися через заяву книгарні.
Facebook Книгарня "Є"
Книгарня "Є" потрапила в скандал.
Facebook Книгарня "Є"
У мережі оголосили бойкот книгарні.
Facebook Книгарня "Є"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше в Україні почало працювати видавництво "Альпіна Паблішер", яке є дочірнім проєктом російської компанії "Альпіна". Письменник Валерій Ананьєв закликав бойкотувати їх продукцію, а також відкликав тираж своєї книги з рітейлера Yakaboo, який співпрацює з російською компанією.

  • Yakaboo відповів, що діє в рамках законів України. Відповідь компанії обурила Ананьєва. За його словами, проблема полягає не в порушенні законів, а в намірі торгового майданчика співпрацювати з видавництвом надалі, що стане платформою для підняття цього російського бізнесу в Україні.

  • Пізніше "Альпіна Паблішер" випустила скандальну пропагандистську книгу Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним".

  • Згодом стало відомо, що Yakaboo продавав в Україні книгу "Гамарджоба, панове!" Олександра Архипова, написану від імені терориста, який воював на Донбасі проти ЗСУ.

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