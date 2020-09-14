Популярна мережа книгарень обурила українців заявою про торгівлю російськомовними книжками

Мережа книжкових магазинів заявила, що збільшить частку російськомовних книжок у продажу.

На своїй сторінці у Facebook книгарня відзначила, що причиною такого рішення стала відсутність підтримки української книжки з боку держави.

"Абсолютно очевидно, що турбота про формування повноцінного та успішного українського книжкового ринку – це функція держави і завдання усього суспільства, а не окремої мережі книгарень", – заявили в компанії.

Також у книгарні наголосили на тому, що собівартість російського продукту часто є меншою, ніж українського. На їхню думку, у таких умовах українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською мовою всупереч власному бажанню.

Заява компанії спровокувала негативні коментарі користувачів соцмережі. Вона відзначили, що через таку позицію більше не куплятимуть в них книги.

"Брала у вас часто, тепер змушена буду шукати інші мережі . Новий вітер "какая разніца"? Це не назавжди", "Тобто навіть у надскладні часи Януковича ви продавали україномовні книжки, а тепер, в часи розквіту українського будете продавати російські?", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Україні почало працювати видавництво "Альпіна Паблішер", яке є дочірнім проєктом російської компанії "Альпіна". Письменник Валерій Ананьєв закликав бойкотувати їх продукцію, а також відкликав тираж своєї книги з рітейлера Yakaboo, який співпрацює з російською компанією.

Yakaboo відповів, що діє в рамках законів України. Відповідь компанії обурила Ананьєва. За його словами, проблема полягає не в порушенні законів, а в намірі торгового майданчика співпрацювати з видавництвом надалі, що стане платформою для підняття цього російського бізнесу в Україні.

Пізніше "Альпіна Паблішер" випустила скандальну пропагандистську книгу Олівера Стоуна "Інтерв'ю з Путіним".

Згодом стало відомо, що Yakaboo продавав в Україні книгу "Гамарджоба, панове!" Олександра Архипова, написану від імені терориста, який воював на Донбасі проти ЗСУ.

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