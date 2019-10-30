Менше за Лепса й Шнура: ЗМІ розкрили заробітки Лободи в Росії

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, просить за виступ на новорічному корпоративі 70 тисяч євро.

Про це повідомляє видання Super, зазначивши, що таку ж суму запитує і шансоньє Стас Михайлов за концерт.

У свою чергу, гурт "Ленінград" не радять замовляти, так як музиканти вимагають 150 тисяч євро. А заспівати "Рюмку водки" разом із Григорієм Лепсом та інші його твори коштує 100 тисяч євро.

Лобода заробляє менше Шнура на корпоративах

Трохи дешевше можна відірватися під "Руки вверх" або Валерія Меладзе – 60 тисяч євро. А скандальна співачка Оля Бузова і Діма Білан на корпоративі обійдуться в 50 тисяч євро.

Валерій Меладзе заробляє 60 тис. євро на корпоративах instagram / meladzevalerian

Єгор Крід коштує 55 тисяч євро, а Любов Успенська – 40 тисяч. У таку ж ціну свої виступи оцінює Елджей, а Zivert – 20 тисяч. Молоді виконавці, за типом Hammali & Navai, Тіма Білоруських, Feduk беруть за корпоративи менше 30 тисяч.

Єгор Крід заробляє 55 тис. євро на корпоративах instagram / egorkreed

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому в ЗМІ розкрили розмір пенсій культових зірок в Росії, серед яких артисти Алла Пугачова, Володимир Винокур, Михайло Боярський та інші.

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