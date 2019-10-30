Менше за Лепса й Шнура: ЗМІ розкрили заробітки Лободи в Росії

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, просить за виступ на новорічному корпоративі 70 тисяч євро.
Про це повідомляє видання Super, зазначивши, що таку ж суму запитує і шансоньє Стас Михайлов за концерт.
У свою чергу, гурт "Ленінград" не радять замовляти, так як музиканти вимагають 150 тисяч євро. А заспівати "Рюмку водки" разом із Григорієм Лепсом та інші його твори коштує 100 тисяч євро.
Лобода заробляє менше Шнура на корпоративах
Трохи дешевше можна відірватися під "Руки вверх" або Валерія Меладзе – 60 тисяч євро. А скандальна співачка Оля Бузова і Діма Білан на корпоративі обійдуться в 50 тисяч євро.
Валерій Меладзе заробляє 60 тис. євро на корпоративах
instagram / meladzevalerian
Єгор Крід коштує 55 тисяч євро, а Любов Успенська – 40 тисяч. У таку ж ціну свої виступи оцінює Елджей, а Zivert – 20 тисяч. Молоді виконавці, за типом Hammali & Navai, Тіма Білоруських, Feduk беруть за корпоративи менше 30 тисяч.
Єгор Крід заробляє 55 тис. євро на корпоративах
instagram / egorkreed
Ви думаєте, що до Нового року ще жити і жити, а банкетні зали, кейтерингові компанії і, звичайно ж, зірки вже звільняють місце в гаманцях в очікуванні збагачення. Пора новорічних корпоративів - сама хлібна в світі шоу-бізнесу: за кілька вихідних можна стати багатшими на мільйони рублів, якщо вчасно поквапитися. Super дізнався, скільки коштує, щоб ваш святковий підпилий офіс розважали зірки А-листа. Ціна за один концерт варіюється, однак найбільш високооплачуваним колективом ось вже кілька років вважається "Ленінград" - їх виступ коштує 150 тисяч євро. До слова, деякі групи і виконавці встигають об'їхати по три майданчики за одну ніч. Огляд Super читайте за посиланням в профілі! А кого з зірок ви б хотіли бачити на своєму корпоративі? # ленинград # лобода # корпоратив
Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому в ЗМІ розкрили розмір пенсій культових зірок в Росії, серед яких артисти Алла Пугачова, Володимир Винокур, Михайло Боярський та інші.
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