Менінгококовий сепсис: що відомо про хворобу, яка вбила Вербер

6 серпня померла відома бізнес-леді, легендарний фешн-директор ЦУМу, віце-президент ювелірної фірми Mercury Алла Вербер. Жінка померла від менінгококового сепсису.
Розпізнати перші симптоми цього недуга досить складно, але при цьому він розвивається дуже стрімко. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про небезпечне захворювання.
РИА Новости
Бактерія менингококка може викликати ураження ЦНС і привести до важкого бактеріального менінгіту. Головний біль є найчастішим симптомом, який спостерігається майже у всіх хворих. Також нерідко зустрічається затвердіння потиличних м'язів одночасно з лихоманкою, зміненим станом свідомості і чутливістю до світла або звуку.
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При менінгококовому менінгіті хвороба починається гостро - з високої температури і ознобу. Вже на 1-2 день з'являються основні симптоми, а на тілі може утворитися геморагічний висип.
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Менінгококовий сепсис - найважча форма менінгококової інфекції. Вона починається гостро - різко підвищується температура, з'являється головний біль, іноді блювота, у маленьких дітей - судоми. Протягом перших двох днів з'являється висип по всьому тілу.
"Доброго ранку, дорогі передплатники!" Так би почала свій пост усіма нами улюблена Алла Костянтинівна ... Всі ми вже який день сумуємо від непоправної втрати. Пішла велика жінка, яка стала легендою за життя. Щоб покінчити з усіма чутками і спекуляціями в ЗМІ, ми хочемо повідомити, що офіційна причина смерті Алли Вербер - менінгококовий сепсис. Через слабкий імунітет, організм не зміг побороти цю інфекцію. Алла Костянтинівна пішла від нас вдень 6 августа ... Велике спасибі всім, хто висловлює співчуття рідним і близьким. Похорон Алли Вербер пройдуть в Канаді, м Торонто, 14 серпня. Любимо. Пам'ятаємо. Сумуємо. Команда Алли Вербер
Висип локалізується в нижній частині тіла, а в центрі плям виникають некрози і виразки. Іноді можлива гангрена.
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Менінгіт лікується антибіотиками, противірусними або протигрибковими засобами, в залежності від збудника. Іноді для запобігання ускладнень від сильного запалення використовуються стероїдні засоби
Як раніше писав OBOZREVATEL, всі, хто контактував з фешн-директором ЦУМу Аллою Вербер перед смертю, в даний час знаходяться в групі ризику, оскільки менінгококовий сепсис передається.
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