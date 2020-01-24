"Мені знову 15": налякавши зовнішнім виглядом, дружина Павла Волі різко омолодилася

Російська спортсменка Ляйсан Утяшева, яка раніше здивувала мережу своїми змінившимися фотографіями, показала, як змінювалася її зовнішність.
У своєму Instagram-акаунті дружина Павла Волі розповіла про те, як стала користуватися набираючою популярність соціальною мережею TikTok, продемонструвавши ряд фотознімків свого життя.
Інтернет увірвався в наше життя і поміняв її ... Діджіталізація неізбежна🦾 Поринаючи в нові соціальні простори, потрапляєш в абсолютно іншу всесвіт. І ось мені знову 15 🙈 І я в @tiktok_russia! Tik Tok - концентрація самої просунутої молоді в міре😍 Поки не зрозумілий алгоритм, але дико весело ... Хлопці, я з вами, подпісивайтесь🖖🏻 Посилання в сторіз і в шапці профілю ☝🏻
"І ось мені знову 15. І я в tiktok_russia!" – поділилася враженнями Утяшева.
Нагадаємо, раніше журналісти звернули увагу на серйозні зміни в зовнішності Ляйсан Утяшевої і відзначили, що колишня гімнастка несподівано різко постаріла.
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