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24 січня • оновлено в 09:35
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"Мені знову 15": налякавши зовнішнім виглядом, дружина Павла Волі різко омолодилася

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Російська спортсменка Ляйсан Утяшева, яка раніше здивувала мережу своїми змінившимися фотографіями, показала, як змінювалася її зовнішність.

У своєму Instagram-акаунті дружина Павла Волі розповіла про те, як стала користуватися набираючою популярність соціальною мережею TikTok, продемонструвавши ряд фотознімків свого життя.

Інтернет увірвався в наше життя і поміняв її ... Діджіталізація неізбежна🦾 Поринаючи в нові соціальні простори, потрапляєш в абсолютно іншу всесвіт. І ось мені знову 15 🙈 І я в @tiktok_russia! Tik Tok - концентрація самої просунутої молоді в міре😍 Поки не зрозумілий алгоритм, але дико весело ... Хлопці, я з вами, подпісивайтесь🖖🏻 Посилання в сторіз і в шапці профілю ☝🏻

Публікація від Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

"І ось мені знову 15. І я в tiktok_russia!" – поділилася враженнями Утяшева.

Нагадаємо, раніше журналісти звернули увагу на серйозні зміни в зовнішності Ляйсан Утяшевої і відзначили, що колишня гімнастка несподівано різко постаріла.

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