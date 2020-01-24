"Мені знову 15": налякавши зовнішнім виглядом, дружина Павла Волі різко омолодилася

Російська спортсменка Ляйсан Утяшева, яка раніше здивувала мережу своїми змінившимися фотографіями, показала, як змінювалася її зовнішність.

У своєму Instagram-акаунті дружина Павла Волі розповіла про те, як стала користуватися набираючою популярність соціальною мережею TikTok, продемонструвавши ряд фотознімків свого життя.

"І ось мені знову 15. І я в tiktok_russia!" – поділилася враженнями Утяшева.

Нагадаємо, раніше журналісти звернули увагу на серйозні зміни в зовнішності Ляйсан Утяшевої і відзначили, що колишня гімнастка несподівано різко постаріла.

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