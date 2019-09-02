"Мені вже по**ать!" Відомий режисер, що залишив Україну, зробив гучну заяву про Донбас

Режисер Крістіан Жерегі, який недавно заявив, що їде з України через беззаконня, розповів про свою участь у війні на Донбасі.

Відповідний пост з'явився на його сторінці в Facebook. У ньому росіянин написав, що провів "у своїй Україні" "найважчі її роки".

"Півтора року в гі*ні та глині в окопах на нулях. І так, зараз я виглядаю як патлатий хіпарь, важко повірити. Але для тупих доводити щось – себе не поважати... Дві контузії, три поранення і одне осколком у голову. Мені вже – по...ть", – заявив він.

Крістіан Жерегі facebook.com/Cris.Jereghi

За словами Жерегі, він був змушений рік провести в Азії, щоб подолати наслідки війни. "Я не міг просто змонтувати два кадри, я забував все, я не пам'ятав, про що говорив хвилину назад! Смердючий осколок міни в голову і 1000 грн компенсації", – написав він.

Жерегі також підкреслив, що до нього прийшло розуміння того, що "в один момент перемогла наша, 13% меншість, перемогла в битві, але програла війну".

"Моя [війна] залишилася там, коли незрозумілі люди в гірці стріляли градами по пораненим солдатикам, що відходили. Я був там, і вантажив обгорілі ноги, руки, голови в кузова КАМАЗів в Іловайську. Така була моя війна. А це все зелене гі*но по трубах, воно рано чи пізно – закінчиться", – додав росіянин.

Нагадаємо, фільми, які зняв режисер: "Айлавью", "Голосом правди", "BABYLON'13", "Край Землі: Зона АТО", "Battle For Ukraine", офіційна реклама ЗСУ – "В єдності наша сила".

Як писав OBOZREVATEL, раніше режисера і продюсера серіалу "Слуга народу" Олексія Кірющенка звинуватили в тому, що він живе в Москві й нібито поширює фейки.

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