"Мені подобається твій Макс!" На горизонті Собчак "замаячила" суперниця

Російська телеведуча Лера Кудрявцева зізналася своїй колезі по цеху Ксенії Собчак, що їй подобається її чоловік Максим Віторган, з яким було оголошено про розрив.
Відповідна розмова відбулася в ефірі програми "Секрет на мільйон" на телеканалі НТВ, де Ксенія повинна була відповідати на питання. Зокрема, йшлося про одружених чоловіків, вірність та відносини.
"Лер, ти так говориш, ніби люди в світі ніколи не розлучаються. Невже ці розводи не відбуваються, коли людина зустріла когось ще? І що людина, яку він зустріла, обов'язково винна в цьому розлученні?" – запитала Собчак.
На заяву Ксенії про те, що в розриві відносин зазвичай винні обидві сторони, Кудрявцева відмовилася і несподівано привела в приклад ситуацію, ніби вона починає фліртувати з Віторганом.
"Ось Максим Віторган. Я теж одружена. Мені пипец як сподобався твій Макс. Ну прям все! Не можу! Моя доля! І я починаю до твого Максу, значить ..." – підморгнула Кудрявцева.
Собчак у відповідь сказала, що спочатку потрібно розлучитися з чоловіком, а потім починати зустрічатися з іншим.
"Зі своїм я розлучилася, добре, я одна, але мені подобається твій Макс. І я давай його в тебе відбивати", – додала Кудрявцева.
Собчак відповіла, що якщо Лера вважає це своїм щастям, а для Віторгана це можливо, то їй не потрібен такий чоловік: "Я вважаю, якщо людина любить тебе, вона не буде ні з ким кокетувати. Якщо людина хоче бути з тобою, вона не буде дивитися, як ти там ні моргай", – зазначила Собчак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
обчак офіційно вийшла заміж за Максима Віторгана в лютому 2013 року. У 2016-му у них народився син.
В кінці 2018 року в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари опинилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим у нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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