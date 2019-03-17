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"Мені подобається твій Макс!" На горизонті Собчак "замаячила" суперниця

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Російська телеведуча Лера Кудрявцева зізналася своїй колезі по цеху Ксенії Собчак, що їй подобається її чоловік Максим Віторган, з яким було оголошено про розрив.

Відповідна розмова відбулася в ефірі програми "Секрет на мільйон" на телеканалі НТВ, де Ксенія повинна була відповідати на питання. Зокрема, йшлося про одружених чоловіків, вірність та відносини.

"Лер, ти так говориш, ніби люди в світі ніколи не розлучаються. Невже ці розводи не відбуваються, коли людина зустріла когось ще? І що людина, яку він зустріла, обов'язково винна в цьому розлученні?" – запитала Собчак.

"Мені подобається твій Макс!" На горизонті Собчак "замаячила" суперниця

На заяву Ксенії про те, що в розриві відносин зазвичай винні обидві сторони, Кудрявцева відмовилася і несподівано привела в приклад ситуацію, ніби вона починає фліртувати з Віторганом.

"Ось Максим Віторган. Я теж одружена. Мені пипец як сподобався твій Макс. Ну прям все! Не можу! Моя доля! І я починаю до твого Максу, значить ..." – підморгнула Кудрявцева.

"Мені подобається твій Макс!" На горизонті Собчак "замаячила" суперниця

Собчак у відповідь сказала, що спочатку потрібно розлучитися з чоловіком, а потім починати зустрічатися з іншим.

"Зі своїм я розлучилася, добре, я одна, але мені подобається твій Макс. І я давай його в тебе відбивати", – додала Кудрявцева.

Собчак відповіла, що якщо Лера вважає це своїм щастям, а для Віторгана це можливо, то їй не потрібен такий чоловік: "Я вважаю, якщо людина любить тебе, вона не буде ні з ким кокетувати. Якщо людина хоче бути з тобою, вона не буде дивитися, як ти там ні моргай", – зазначила Собчак.

"Мені подобається твій Макс!" На горизонті Собчак "замаячила" суперниця

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія СобчакМаксим ВіторганЛера Кудрявцева
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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