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23 квітня • оновлено в 21:11
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"Мені огидно!" Тодоренко накинулася на Муценієце через розлучення

3.1т
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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, негативно висловилася про колишню дружину актора Павла Прилучного Агату Муценієце. Так, вона заявила, що та хайпує на своєму розлученні.

Про це Тодоренко заявила в інтерв'ю виданню "PEOPLETALK" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Скріншот з відео

"У Агати вийшло шоу "Чесне розлучення". Серйозно? Ми зараз будемо популяризувати розлучення? Говорити про те, що це класно і круто? Я не проти розлучень. Будь ласка, якщо люди розуміють, що вони вже різні, то звичайно краще розійтися. Але я проти хайпу на розлучення, проти того, щоб жінки поливали брудом своїх чоловіків. Мені навіть хочеться зробити на захист чоловікам "Чесне розлучення по чоловічому". А ось з чоловічої сторони - це як? Яка точка зору у чоловіків? Мені, чесно кажучи, огидно. Замість того, щоб покращувати сімейний інститут, піднімати ці цінності, ми навпаки втоптуємо їх все більше і більше. Зробили розлучення трендом. Відмінно. Яке покоління чекає наших дітей? Який час чекає наших дітей, коли ось так?", - сказала Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце вирішили офіційно розлучитися стало відомо в лютому 2020 року. Прилучний підтвердив цю інформацію і заявив, що тепер їх об'єднують "тільки дружні стосунки". Муценієце пізніше розкрила причину їхнього розлучення.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Влад Топалов Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
розлучення шоу-бизнес
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