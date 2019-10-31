"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/mamarika_official
#Halloween?! Нє, чи не чула 👻 Альо чула что коли в гардеробі з'являється нова білизна від @zhilyova_lingerie, то твій бойфренд автоматично превращается в фотографа, а квартира на фотостудію😜 Яка фотка более нра- 1,2,3,4? . З.І. І ні, мені НЕ стидно! Філ маселф СОУ Сексі и лав травня баді, чого и вам бажаю, дівчулі🖤
instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official
Зазначимо. що дівчина часто радує своїх шанувальників яскравими фото.
Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в короткій чорній сукні, яка оголила її стрункі ноги
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