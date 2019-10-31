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31 жовтня • оновлено в 09:15
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"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

6.2т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

instagram.com/mamarika_official

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"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

instagram.com/mamarika_official

"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

instagram.com/mamarika_official

"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

instagram.com/mamarika_official

Зазначимо. що дівчина часто радує своїх шанувальників яскравими фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в короткій чорній сукні, яка оголила її стрункі ноги

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