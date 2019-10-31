"Мені не соромно": популярна українська співачка блиснула грудьми на камеру

Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

Зазначимо. що дівчина часто радує своїх шанувальників яскравими фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона позувала в короткій чорній сукні, яка оголила її стрункі ноги

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