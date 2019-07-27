"Мені не потрібен Кримський міст!" Шнурова закликали не пускати на півострів

Продюсер російської поп-групи "Ласковый май" Андрій Разін накинувся на музиканта Сергія Шнурова за висловлювання про анексований Крим.

Йому не сподобалася давня заява Шнурова про те, що йому не потрібні "успіхи" РФ із Кримським мостом і Сирією, а потрібне "нормальне людське життя". Разін процитував музиканта на своїй сторінці в Instagram:

"Мені цей ваш Кримський міст із Сирією нах*р не потрібні. Мені потрібна нормальна медицина, дешева і якісна їжа, адекватні ціни на паливо. Мені потрібне нормальне людське життя".

Сергій Шнуров РИА Новости

За такі слова продюсер пообіцяв судитися, назвав Шнурова "зас*аною дупою", а також запропонував не пускати його на півострів.

"Раз ти така відповідальна людина, то нічого тобі їздити через Кримський міст, літай краще в Крим на мітлі. Після таких образ Криму я звертаюся до всіх кримчан не пускати його і не ходити на його концерти ніколи", – обурився Разін.

Андрій Разін goodhouse.ru

Як писав OBOZREVATEL, це не перший конфлікт Разіна і Шнурова. Так, у березні співак назвав Москву нецензурним словом, порівнявши з жіночим статевим органом. Продюсер розкритикував це, "вставши на захист" столиці РФ.

Разін навіть подав заяву в поліцію на музиканта за образу Москви та жителів столиці.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.