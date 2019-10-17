"Мені не подобається!" Відомий російський пранкер висловився про хворобу Заворотнюк

Відомий російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) відмовився з'ясовувати подробиці хвороби актриси Анастасії Заворотнюк, назвавши хайп на цьому – огидним.
З такою заявою він виступив в ефірі радіо Sputnik, уточнивши, що для нього дорожче репутація за гроші.
"Звичайно, в питаннях суспільного життя публічна людина не може закриватися. Але коли ми говоримо про особистий простір, мені, наприклад, не подобається тема любовних стосунків і, звичайно, хвороб", – розповів Вован.
Він зазначив, що не використовує нечесних прийомів для того, щоб з'ясувати подробиці подібних суто особистих історій людей.
Пранкер Вован не втручатиметься в справу Заворотнюк
"Це, можливо, принесе гроші, якщо продати такий матеріал ЗМІ. Але репутація для нас дорожче, і зізнаюся, неприємно сунутися в такі огидні теми. Наприклад, коли був галас із Жанною Фріске, мені дзвонила якась жінка і сказала: у нас є контакти родичів Фріске, і не могли б ви за винагороду подзвонити їм і з'ясувати будь-яку інформацію. Я сказав, що така тема нас не цікавить", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!