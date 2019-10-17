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17 жовтня • оновлено в 13:00
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"Мені не подобається!" Відомий російський пранкер висловився про хворобу Заворотнюк

2.2т Читати матеріал російською

Відомий російський пранкер Вован (Володимир Кузнєцов) відмовився з'ясовувати подробиці хвороби актриси Анастасії Заворотнюк, назвавши хайп на цьому – огидним.

З такою заявою він виступив в ефірі радіо Sputnik, уточнивши, що для нього дорожче репутація за гроші.

"Звичайно, в питаннях суспільного життя публічна людина не може закриватися. Але коли ми говоримо про особистий простір, мені, наприклад, не подобається тема любовних стосунків і, звичайно, хвороб", – розповів Вован.

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Він зазначив, що не використовує нечесних прийомів для того, щоб з'ясувати подробиці подібних суто особистих історій людей.

Пранкер Вован не втручатиметься в справу Заворотнюк

Пранкер Вован не втручатиметься в справу Заворотнюк

"Це, можливо, принесе гроші, якщо продати такий матеріал ЗМІ. Але репутація для нас дорожче, і зізнаюся, неприємно сунутися в такі огидні теми. Наприклад, коли був галас із Жанною Фріске, мені дзвонила якась жінка і сказала: у нас є контакти родичів Фріске, і не могли б ви за винагороду подзвонити їм і з'ясувати будь-яку інформацію. Я сказав, що така тема нас не цікавить", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
пранкери Вован Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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