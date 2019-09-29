"Мені нас*ати!" Собчак вивели з себе моралі в мережі

Російську журналістку Ксенію Собчак вивели з себе моралі користувачів у мережі.
Зокрема, вона написала на своїй сторінці в Instagram щодо прочитання інтерв'ю колеги, поміркувавши на тему світовідчуття, через що "поцапалася" з фоловерами.
"Милосердя дає мінливості шанс. Милосердя – не всепрощення, а здатність поставити не вмотивовану милість вище за міркування помсти, злоби чи покарання. Це не завжди працює, не завжди можливо, але в тих випадках, коли можливо – це дає людській мінливості шанс. Заохочує її в правильному напрямку", – написала Собчак.
У коментарях додали, що журналістка має якість, згідно з якою їй на все наплювати. Їй пригадали передвиборну кампанію і весілля.
Собчак влаштувала секс-уявлення на весіллі
tv.ua
"Наявність у вас, Ксенія Анатоліївна, різних станів ми помітили. Я ось прям дивлюся і думаю, яка гнучка людина, яка різна. У передвиборчій кампанії одна, на двох своїх весілля взагалі різна. Мінус – це ваш статус, суспільство статично, і воно не зможе вам пробачити, не прийме", – написав один з користувачів.
У відповідь Собчак помітила: "Так-то воно так, але мені нас*ати. Життя то моє", – написала вона в коментарі.
Заява журналістки стала приводом для обговорень про те, якою людиною вона є.
"Ну так би відразу і написала", "Ксенія Анатоліївна сама заплуталася в собі. Проблема тільки в тому, що люди не ідіоти і багато бачать", "В цьому ви вся. Так навіщо тоді всі мови. Просто ср*ть", – відреагували в мережі.
Прочитала просто неймовірне інтерв'ю з Юрієм Саприкіним для медіапортал Івана Сурвилло. Ось прямо рідкісний випадок, коли біла заздрість бере яке круте інтерв'ю. Давно не читала такого розумного, глибоко співзвучної моєму світовідчуттю текста.Очень всім рекомендую. Ось лише одна цитата: "Людина істота змінюється і це найцікавіше, що в ньому є. Він постійно думає про себе як про щось стале. Постійно говорить:" Я такий-то і такий-то ", додає собі застиглі характеристики і сам не зауважує, як через секунду перестає їм відповідати. Це те, чим цікавий Толстой "" ...... Толстой цікавий тим, як він просвічує рентгеном людську мінливість: коли говориш одне, маєш на увазі інше, відчуваєш в цей момент третє, а десь то всередині тебе щось там на глибині рухається в четвёр ую бік. МИЛОСЕРДЯ ДАЄ МІНЛИВІСТЬ ШАНС. Милосердя - НЕ всепрощення, а здатність поставити несподівану нічим не вмотивовану милість вище, ніж міркування помсти, злоби чи покарання. Це не завжди працює, не завжди можливо, але в тих випадках, коли можливо - це дає людської мінливості шанс. Заохочує її в правильну сторону. "
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Максим Галкін і колишній чоловік журналістки Максим Віторган затролили її в соціальних мережах.
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