"Мені нас*ати!" Собчак вивели з себе моралі в мережі

Російську журналістку Ксенію Собчак вивели з себе моралі користувачів у мережі.

Зокрема, вона написала на своїй сторінці в Instagram щодо прочитання інтерв'ю колеги, поміркувавши на тему світовідчуття, через що "поцапалася" з фоловерами.

"Милосердя дає мінливості шанс. Милосердя – не всепрощення, а здатність поставити не вмотивовану милість вище за міркування помсти, злоби чи покарання. Це не завжди працює, не завжди можливо, але в тих випадках, коли можливо – це дає людській мінливості шанс. Заохочує її в правильному напрямку", – написала Собчак.

У коментарях додали, що журналістка має якість, згідно з якою їй на все наплювати. Їй пригадали передвиборну кампанію і весілля.

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"Наявність у вас, Ксенія Анатоліївна, різних станів ми помітили. Я ось прям дивлюся і думаю, яка гнучка людина, яка різна. У передвиборчій кампанії одна, на двох своїх весілля взагалі різна. Мінус – це ваш статус, суспільство статично, і воно не зможе вам пробачити, не прийме", – написав один з користувачів.

У відповідь Собчак помітила: "Так-то воно так, але мені нас*ати. Життя то моє", – написала вона в коментарі.

Заява журналістки стала приводом для обговорень про те, якою людиною вона є.

"Ну так би відразу і написала", "Ксенія Анатоліївна сама заплуталася в собі. Проблема тільки в тому, що люди не ідіоти і багато бачать", "В цьому ви вся. Так навіщо тоді всі мови. Просто ср*ть", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Максим Галкін і колишній чоловік журналістки Максим Віторган затролили її в соціальних мережах.

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