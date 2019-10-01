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1 жовтня • оновлено в 21:59
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"Мені нас*ати на вас!" Боярський оскандалився хамською витівкою

5.2т Читати матеріал російською

Відомий російський актор Михайло Боярський припаркував своє авто на смузі зустрічного руху на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі.

Журналісти місцевого видання "Фонтанка" поцікавилися у "Д'Артаньяна", що спонукало його порушити ПДР, на що отримали несподівану відповідь.

Михайло Боярський

Михайло Боярський

RT

Так, фото з Боярським оприлюднили користувачі сайту "Пікабіа". Вони відобразили момент, коли актор покинув машину і йшов вулицею.

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"З Великої Конюшенної виїжджає мерс і неначе хоче розвернутися найкоротшою траєкторією, щоб виїхати знову на Велику Конюшенну, але замість цього паркується прямо на зустрічній смузі. "Нічого собі, швидка допомога", – думаю. І виходить з нього хтось дуже схожий на когось, кого я звик бачити в капелюсі. Здалося, напевно. Не можуть пристойні люди так робити", – підписав користувач Юрій Осін.

Михайло Боярський порушив ПДР

Михайло Боярський порушив ПДР

"Пікабіа"

У відповідь на запит журналістів Боярський підтвердив, що машина дійсно його, але вдаватися в подробиці зірка кіно не захотів.

"А що ви мене допитуєте? Ви що, мій тато, мама? Хто ви мені? Та мені нас*ати на вас", – грубо відповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Боярський нарвався на гнів користувачів висловлюванням про "ворогів".

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Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
шоу-бизнес скандали ПДР
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да, животные расейские. Вы все - быдлo! Даже ваша уб.людочная "илита"!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Махал Махалыч,свинья из загона, это ты пишешь или опять твоя жена из курятника?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Махал Махалыч, иди выполняй формулу Штайнмайера, свиноеб!
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