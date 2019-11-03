"Мені їсти нічого": батько популярного співака з РФ живе в злиднях

Батько популярного російського співака Стаса П'єхи Пятрас Геруліс змушений жити в злиднях і харчуватися в їдальні для бездомних.

Чоловік пішов з сім'ї, коли хлопчикові виповнився рік і зараз живе на околиці Вільнюса, пише "Комсомольская правда".

Стас П'єха з батьком КП

Батько Стаса П'єхи прописаний в однокімнатній квартирі в звичайній панельній п'ятиповерхівці. Чоловік скаржиться на своє злиденне існування.

"У мене великі борги. Мені їсти нічого". - каже він.

У програмі "Секрет на мільйон" Стас П'єха зізнався, що про батька мало що знає. За словами артиста, у його тата є проблеми з психікою.

Пятрас Геруліс НТВ

Співак також розповів, що, якби не втручання бабусі Едіти П'єхи, він був би зараз Наполеоном.

"Я був Наполеоном півдня. Тато вирішив так мене назвати. Тато в мене литовець. Імена там цікаві. Він у мене Пятрас. Так що я був би Наполеонас Пятрасовіч Геруліс. А ще крутіше Наполеон П'єха. Це подвійний діагноз. Це навіть крутіше, ніж Прохор Шаляпін", - каже співак.

Музикант зазначив, що його знаменита бабуся живе в лісі і не дуже любить виходити з дому.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Стас П'єха страждав наркозалежністю – згубна звичка ледь не коштувала йому життя. Завдяки родичам, які силою відправили його на лікування, він зміг позбутися від недуги.

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