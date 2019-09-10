"Мені її сина шкода": зірка росТБ дорікнула Собчак перед весіллям

Російська ведуча Роза Сабітова заявила, що журналістка Ксенія Собчак, яка 13 вересня виходить заміж за режисера Костянтина Богомолова, погана мати.

Так, вона зазначила, що їй шкода сина Собчак і Віторгана, пише "Собеседник".

"У моєму розумінні вона погана мати. Вона абсолютно ніяка. Мені її сина шкода. Він свою матір рідко бачить, а всякі няньки-маньки не сформують дитину і не приберуть її майбутні психологічні проблеми. Тільки мати повинна годувати грудьми, читати дитині казки, співати колискові на ніч, мазати коліна зеленкою. Дитина повинна бігти до мами, щоб поплакатися і посміятися. А те, що жінка постійно змінює чоловіків, її як матір не прикрашає, та й у голові в дитини виникають питання, хто тато, а хто не тато. Зараз ось у неї ще одна дитина народиться", — сказала Сабітова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої з режисером. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, урочистість відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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