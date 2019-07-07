"Мені їх шкода": Зібров заговорив про зірок в політиці

Народний артист України співак Павло Зібров зізнався, що не хоче йти в політику, тому що бажає займатися своєю творчою справою і співчуває своїм колегам, які вирішили інакше.

Про це він розповів в бесіді з Катею Осадчою для "Світського життя" на весіллі української співачки Аліни Гросу в Італії.

"Ось я дивлюся на своїх колег і мені їх шкода, якщо чесно. Тобі бог дав співати, малювати, писати, творити пісні, вірші, а ти йдеш займатися не своєю справою", - сказав Зібров про вибір артистів, які зібралися в політику.

Він зізнався, що йому вже 18 років пропонують змінити професію і піти в політику. "Політична сила протягом 18 років пропонувала мені бути разом з нею. Я сказав: "Спасибі, я вас підтримаю, але я буду займатися своєю улюбленою справою", - вважає співак.

Зібров не піде в політику instagram pavlo_zibrov

Також він зізнався, що на день народження йому телефонувала і вітала голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Крім того він отримав, від політика квіти.

Якась партія манила ці вуса 18 років, але не змогла instagram pavlo_zibrov

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодаво Зібров потрапив у скандал. У мережі з'явилася фотографія народного артиста Павла Зіброва з відомим сепаратистом, кандидатом на виборах до Верховної Ради Володимиром Струком.

Знімок з'явився на сторінці "Фонду Володимира Струка" в Facebook на початку червня. У фонді відповіли, що співака і політика пов'язують давні стосунки, а 12-13 липня Зібров поїде в Луганську область в місто Кремінна з концертом.

Про свій намір піти у політику вже заявили Іво Бобул, Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Олександр Скічко. Також раніше Олег Винник заявив, що прийняв рішення підтримати "Аграрну партію" Михайла Поплавського.

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