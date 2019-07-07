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"Мені їх шкода": Зібров заговорив про зірок в політиці

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Народний артист України співак Павло Зібров зізнався, що не хоче йти в політику, тому що бажає займатися своєю творчою справою і співчуває своїм колегам, які вирішили інакше.

Про це він розповів в бесіді з Катею Осадчою для "Світського життя" на весіллі української співачки Аліни Гросу в Італії.

"Ось я дивлюся на своїх колег і мені їх шкода, якщо чесно. Тобі бог дав співати, малювати, писати, творити пісні, вірші, а ти йдеш займатися не своєю справою", - сказав Зібров про вибір артистів, які зібралися в політику.

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Він зізнався, що йому вже 18 років пропонують змінити професію і піти в політику. "Політична сила протягом 18 років пропонувала мені бути разом з нею. Я сказав: "Спасибі, я вас підтримаю, але я буду займатися своєю улюбленою справою", - вважає співак.

Зібров не піде в політику

Зібров не піде в політику

instagram pavlo_zibrov

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Також він зізнався, що на день народження йому телефонувала і вітала голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Крім того він отримав, від політика квіти.

Якась партія манила ці вуса 18 років, але не змогла

Якась партія манила ці вуса 18 років, але не змогла

instagram pavlo_zibrov

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодаво Зібров потрапив у скандал. У мережі з'явилася фотографія народного артиста Павла Зіброва з відомим сепаратистом, кандидатом на виборах до Верховної Ради Володимиром Струком.

Знімок з'явився на сторінці "Фонду Володимира Струка" в Facebook на початку червня. У фонді відповіли, що співака і політика пов'язують давні стосунки, а 12-13 липня Зібров поїде в Луганську область в місто Кремінна з концертом.

Про свій намір піти у політику вже заявили Іво Бобул, Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Олександр Скічко. Також раніше Олег Винник заявив, що прийняв рішення підтримати "Аграрну партію" Михайла Поплавського.

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Особа
Павло Зібров
Місце
УкраїнаКиїв
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bruno jordano
bruno jordano
ну в парламeнті з клоунами,співаками,танцюристами ужe пeрeбор.от фокусників нe хватає
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