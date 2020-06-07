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7 червня • оновлено в 11:21
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Менеджер Барі Алібасова заявив про його зникнення

4.3т
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Скандальний російський продюсер Барі Алібасов зник напередодні свого дня народження.

Про це повідомив його піар-директор Вадим Горожанкин, передає "П'ятий канал".

Барі Алібасов

Барі Алібасов

Фото: rbc.u

"Це ненормально, щоб людина зникла на день народження. Нікому не відповідає, нічого, немає ніякого зв'язку. Дуже загадково все. Не розумію, що в принципі сталося. Барі Каримович так зазвичай не ховаєтьсятак, щоб не відповідав", – підкреслив він.

Горожанкін також додав, що 4 червня син Алібасова відвіз його кудись на таксі. Менеджеру вдалося додзвонитися до родича, проте той лише запевнив, що "все нормально", після чого зв'язок перервався.

Барі Алібасов з сином

Барі Алібасов з сином

Фото: vokrug.tv

"Останнє, що знаюце те, що син його 4 червня зненацька для всіх відвіз його на таксі. Відтоді ніхто не знає, де він взагалі та що відбувається. До сина мені вдалося вчора додзвонитися з великими труднощами. Він відповів: "Не турбуйся, все нормально", і трубку практично відразу поклав. Така підозріла поведінка. Щось пробурчав, трубку поклав, і відтоді я не можу до нього додзвонитися", – підсумував чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Барі Алібасова опублікував тривожне відео, зняте біля психіатричної обласної клініки імені Святої Софії.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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