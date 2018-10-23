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"Мене звуть втомлений тато": найвідомішого Бонда помітили в аеропорту Нью-Йорка

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Англійського актора, відомого за роллю Джеймса Бонда Деніела Крейга, застукали в аеропорту Нью-Йорка, і виглядав він вкрай змученим.

У соцмережах з'явилися фотографії, де Джеймс разом зі своєю дружиною і новонародженою дочкою проходили паспортний контроль.

Мабуть, безсонні ночі дають про себе знати, адже актор виглядав дуже пом`ятим. А от його дружина Рейчел Вайс виглядала навыть дуже гарно.

"Мене звуть втомлений тато": найвідомішого Бонда помітили в аеропорту Нью-Йорка
"Мене звуть втомлений тато": найвідомішого Бонда помітили в аеропорту Нью-Йорка
"Мене звуть втомлений тато": найвідомішого Бонда помітили в аеропорту Нью-Йорка
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Варто відмітити, що подружня пара була безмежно щаслива дізнавшись про поповнення у сім`ї.

Втім, важко сказати, чи відчуває Крейг це щастя досі, зате відразу видно, що він бере безпосередню участь в житті дочки.

"Мене звуть втомлений тато": найвідомішого Бонда помітили в аеропорту Нью-Йорка
"Мене звуть втомлений тато": найвідомішого Бонда помітили в аеропорту Нью-Йорка

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Особи
Деніел КрейгРейчел Вайс
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