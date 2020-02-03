"Мене це бісить!" Валерія показала, як поскандалила з Пригожиним

Російська співачка Валерія показала дивне відео, на якому вона лаялася зі своїм чоловіком Йосипом Пригожиним.

Ролик, який артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, був знятий в аеропорту.

instagram.com/valeriya

"Нас часто запитують в інтерв'ю, з яких приводів ми можемо посваритися. Весь час не можу розповісти нічого конкретного - дрібниці забуваються. Сьогодні Йосип вирішив зняти відео з продовженням нашоої суперечки, розпочатої вранці. Шкода, що мені не спало на думку зняти його першу частину. Оце був би хайп! З незрозумілої причини мого чоловіка початок колотити, коли він побачив ваги в сумці, які я приготувала з собою в поїздку. Він прекрасно знає, що я роблю це завжди, куди б ми не відправлялися, але сьогодні, мабуть, не перевірив, з якої ноги встав. Ця тема його ніяк не відпускала навіть в аеропорту", - підписала відео співачка.

На самому відео Пригожин заявив, що "його дратує" вчинок співачки, а та в свою чергу назвала його "шаленим".

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський музичний продюсер Йосип Пригожин розповів про випадок, коли його дружині, співачці Валерії довелося вийти на сцену після побиття.

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