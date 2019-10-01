"Мене там чекають": Винник знову дивно висловився про Крим

Співак Олег Винник, який виявився в базі "Миротворця", обурився тим, що українським артистам не можна їздити в Крим після анексії.

Про це він сказав в ході прес-конференції 1 жовтня. Відео опубліковано на YouTube.

"Всі кажуть, що Крим наш, але якщо туди поїде наш український артист і виступить для наших громадян, він ким буде? Зрадником? Якщо ми кричимо, що Крим наш, чому я не маю права туди поїхати і виступити? Мене там чекають, мене хочуть там бачити. Але я не маю права туди поїхати виступити. Це ж Крим, де живуть наші люди, вони таки не окупанти. Чому ми покупатися маємо право туди поїхати, а виступити не маємо право?" – висловився Винник.

Олег Винник Скрін з відео

При цьому він вважає, що влада України повинна продовжувати боротьбу за повернення контролю над півостровом.

"Звичайно, Україна повинна продовжувати боротьбу за Крим. Я українець, я громадянин України і Крим мій. І будь-яка людина, яка живе в Україні, скаже так", – зазначив Винник.

У коментарях розгромили артиста за його висловлювання: "Блондинка-пацифіст", "Гидота", "Який він тупий ... це жесть", "Хто платить - той його і танцює", - написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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