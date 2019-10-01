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1 жовтня • оновлено в 16:25
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"Мене там чекають": Винник знову дивно висловився про Крим

1.3т Читати матеріал російською

Співак Олег Винник, який виявився в базі "Миротворця", обурився тим, що українським артистам не можна їздити в Крим після анексії.

Про це він сказав в ході прес-конференції 1 жовтня. Відео опубліковано на YouTube.

"Всі кажуть, що Крим наш, але якщо туди поїде наш український артист і виступить для наших громадян, він ким буде? Зрадником? Якщо ми кричимо, що Крим наш, чому я не маю права туди поїхати і виступити? Мене там чекають, мене хочуть там бачити. Але я не маю права туди поїхати виступити. Це ж Крим, де живуть наші люди, вони таки не окупанти. Чому ми покупатися маємо право туди поїхати, а виступити не маємо право?" – висловився Винник.

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Олег Винник

Олег Винник

Скрін з відео

При цьому він вважає, що влада України повинна продовжувати боротьбу за повернення контролю над півостровом.

"Звичайно, Україна повинна продовжувати боротьбу за Крим. Я українець, я громадянин України і Крим мій. І будь-яка людина, яка живе в Україні, скаже так", – зазначив Винник.

У коментарях розгромили артиста за його висловлювання: "Блондинка-пацифіст", "Гидота", "Який він тупий ... це жесть", "Хто платить - той його і танцює", - написали в коментарях.

"Мене там чекають": Винник знову дивно висловився про Крим
"Мене там чекають": Винник знову дивно висловився про Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Російська воєнна загроза Анексія Криму
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Обоз" привел кучу не очень умных высказываний, среди которых не было ни одного, вообще ни одного (!!!) ответа на поставленный артистом вопрос. Вот так хитро "Обоз" опозорил всех критиков Винника.
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