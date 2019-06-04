"Мене судять пів року": популярний в РФ блогер BadComedian потрапив у гучний скандал

Російська кінокомпанія Kinodanz подала в суд на відеоблогера Євгена Баженова, відомого як BadComedian. Компанія судиться з ним з початку 2019 року через огляд фільму "За гранню реальності".

Про це Баженов розповів на своєму YouTube-каналі. За його словами, на особистій зустрічі представники Kinodanz заявили, що за ними стоять "дуже впливові люди".

Євген Баженов Эхо Москвы

"Я тут подумав, а не закрити мені канал. Чому? Тому що вже пів року мене судять. Судова тяжба йде з початку 2019 року. І здавалося б, прорвемося, але мене вбиває абсурдність ситуації", - заявив BadComedian.

За версією кінокомпанії, влогер порушив авторські права, перевищивши обсяг цитування відеоряду "вихідного твору". Сам BadComedian зазначив, що в російському законодавстві подібні ліміти не встановлені.

"Абсурд в тому, що на кожен фільм компанії Kinodanz виділяло гроші Міністерство культури РФ. Тобто, по суті, ми, платники податків, самі оплачуємо спробу цензурувати критику", - обурився Баженов.

BadComedian Юга.ру

Також Баженов заявив, що на особистій зустрічі представники Kinodanz заявили, що за ними стоять "дуже впливові люди" і їх підтримують в Мінкультури, а BadComedian "псує їм репутацію".

Телеведуча і журналістка Ксенія Собчак стала на захист блогера BadComedian.

"З жахом спостерігаю за розвитком ситуації навколо надзвичайно талановитого кіноблогера BadComedian, за яким я давно і з задоволенням слідкую. Хлопця пресують за критику, скажімо так, не дуже хороших фільмів, в які вклався Мінкульт. Подали в суд, вимагають мільйони, погрожують пох*рити канал. Ау, чиновники, та BadComedian популяризував російське кіно, завдяки йому наші фільми дивляться і обговорюють. Зупиніться", - написала Собчак у своєму Telegram-каналі "Кривава бариня".

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Німеччині подали в суд на українську співачку Світлану Лободу з вимогою стягнути з неї кілька десятків мільйонів гривень за заподіяння шкоди діловій репутації та фінансові втрати. Організатори виступів звинуватили Світлану і її менеджмент в особі Нателлою Крапівіної в зоряній хворобі і хамстві.

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