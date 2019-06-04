ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Мене судять пів року": популярний в РФ блогер BadComedian потрапив у гучний скандал

709Читати матеріал російською

Російська кінокомпанія Kinodanz подала в суд на відеоблогера Євгена Баженова, відомого як BadComedian. Компанія судиться з ним з початку 2019 року через огляд фільму "За гранню реальності".

Про це Баженов розповів на своєму YouTube-каналі. За його словами, на особистій зустрічі представники Kinodanz заявили, що за ними стоять "дуже впливові люди".

Євген Баженов

Євген Баженов

Эхо Москвы

Новини
"Чому немає темношкірих?" У мережі розгорівся расистський скандал навколо "Чорнобиля" від HBO

"Я тут подумав, а не закрити мені канал. Чому? Тому що вже пів року мене судять. Судова тяжба йде з початку 2019 року. І здавалося б, прорвемося, але мене вбиває абсурдність ситуації", - заявив BadComedian.

За версією кінокомпанії, влогер порушив авторські права, перевищивши обсяг цитування відеоряду "вихідного твору". Сам BadComedian зазначив, що в російському законодавстві подібні ліміти не встановлені.

"Абсурд в тому, що на кожен фільм компанії Kinodanz виділяло гроші Міністерство культури РФ. Тобто, по суті, ми, платники податків, самі оплачуємо спробу цензурувати критику", - обурився Баженов.

BadComedian

BadComedian

Юга.ру

Також Баженов заявив, що на особистій зустрічі представники Kinodanz заявили, що за ними стоять "дуже впливові люди" і їх підтримують в Мінкультури, а BadComedian "псує їм репутацію".

Телеведуча і журналістка Ксенія Собчак стала на захист блогера BadComedian.

"З жахом спостерігаю за розвитком ситуації навколо надзвичайно талановитого кіноблогера BadComedian, за яким я давно і з задоволенням слідкую. Хлопця пресують за критику, скажімо так, не дуже хороших фільмів, в які вклався Мінкульт. Подали в суд, вимагають мільйони, погрожують пох*рити канал. Ау, чиновники, та BadComedian популяризував російське кіно, завдяки йому наші фільми дивляться і обговорюють. Зупиніться", - написала Собчак у своєму Telegram-каналі "Кривава бариня".

"Мене судять пів року": популярний в РФ блогер BadComedian потрапив у гучний скандал

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Німеччині подали в суд на українську співачку Світлану Лободу з вимогою стягнути з неї кілька десятків мільйонів гривень за заподіяння шкоди діловій репутації та фінансові втрати. Організатори виступів звинуватили Світлану і її менеджмент в особі Нателлою Крапівіної в зоряній хворобі і хамстві.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки