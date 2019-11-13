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13 листопада • оновлено в 09:01
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"Мене просто трясло": Тодоренко заговорила про конфлікт з Могилевською

6.6т
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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, вперше розповіла про сварку з Наталею Могилевською.

В інтерв'ю програми "Життя відомих людей" знаменитість зізналася, що конфлікт з відомою співачкою стався, коли Тодоренко вирішила піти з групи REAL O.

REAL O

REAL O

bigmir

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу. І за станом здоров'я пішла. Я півтора місяці перебувала в санаторії. І мені довелося надавати довідку, що ось всі мої знімки. Ось виписки від лікарів. Щоб повірили, що таким є ", - згадує Регіна.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

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"Самовпевнений гів*юк": Тодоренко розповіла про першу зустріч із Топаловим

За словами зірки, вона боялася перетинатися з Могилевською на світських заходах:

"Вона зі мною не спілкувалася років шість! І я не намагалася. Я дуже боялася спочатку перетинатися на якихось заходах. Як тільки я бачила, мене просто трясло".

Регіна Тодоренко і Наталя Могилевська

Регіна Тодоренко і Наталя Могилевська

Інстаграм

"Я не уявляю, що вона пережила в той момент. І мені дуже хочеться вибачитися", - додала телеведуча.

Перша зустріч зірок за багато років відбулася нещодавно, під час випуску шоу "Танці з зірками".

Регіна Тодоренко і Наталя Могилевська

Регіна Тодоренко і Наталя Могилевська

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко вбила шанувальників відвертим вбранням на церемонії вручення російської премії "ТЕФІ", куди вона прийшла в чорному міні-плаття з величезними рукавами і квадратним декольте.

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Особи
Регіна Тодоренко Наталя Могилевська
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
феноменальная новость!!!
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