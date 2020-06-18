Melovin звинуватив таксиста у крадіжці й здирництві

Популярний український співак і учасник пісенного конкурсу Євробачення-2018 MELOVIN (Костянтин Бочаров) звинуватив водія служби таксі Uklon в крадіжці телефону і здирництві.

Про інцидент артист розповів на особистій сторінці в Instagram. За словами MELOVIN, він упустив смартфон, коли виходив з таксі й водій погодився йому його повернути. Однак пізніше чоловік зажадав винагороди за телефон і погрожував продати його на запчастини.

Instagram Меловіна

"З кишені, коли я виходив з машини, випав мій телефон. Водій погодився його привезти! Думаю, чудово, порядний, візьму та й фінансово скажу спасибі. Але тут, голос водія різко змінюється і він твердить що він в якомусь телефонному центрі й готовий його продати на запчастини, і його збереження залежить від гонорару який я запропоную. А це виявилася майже половина вартості гаджета. Після почутого, стало не по собі не від ціни, а від хамства, нахабства загроз і маніпуляцій", – розповів співак.

Він також додав, що чотири рази намагався вирішити проблему через службу підтримки таксі, але оператори так і не змогли йому допомогти. Зрештою MELOVIN погодився на зустріч з водієм, яка привела до виклику поліції.

Instagram Меловіна

"Всі звернення в службу підтримки, розмови з чотирма операторами не вирішили цю ситуацію. То вони не можуть зв'язатися з водієм, то вони не можуть змусити свого співробітника повернути тепер уже вкрадений телефон клієнта. Ми домовилися про зустріч з таксистом, щоб хоча б якимось чином повернути телефон... Взявши телефон в руки, діалог з таксистом про більш адекватну суму не привів нас ні до чого хорошого. Водій сів у свою машину і в'їхав в нашу, в якій ми сиділи. Різко вийшов і почав справляти нужду прямо біля машини. Адекватність? Ні, не чув. Довелося викликати поліцію, щоб зафіксувати до всього й ДТП", – заявив MELOVIN.

Артист зазначив, що після того як правоохоронними органами були складені протоколи, а водія відвезли до відділку, через деякий час він повернувся, сів в машину і поїхав.

Instagram Меловіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак MELOVIN розповів про сумний досвід в любовних відносинах, через який він тепер не поспішає заводити романи.