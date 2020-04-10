Melovin виповнюється 23: як Костя Бочаров змінився після перемоги в "Х-Факторі"

Український співак, переможець шостого сезону шоу "Х-Фактор", представник України на Євробаченні-2018 Костянтин Бочаров, більш відомий як Melovin, 11 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 23 роки.

Melovin відомий не лише своєю творчістю і досягненнями, а й досить незвичайною зовнішністю. У день народження артиста OBOZREVATEL розповість, як Костя Бочаров змінився з часів участі в шоу "Х-Фактор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Костянтин Бочаров (Melovin) instagram.com/melovin_fans_group

Костянтин Бочаров народився 11 квітня 1997 року Одесі. Примітно, що до перемоги в "Х-Фактор" Melovin тричі намагався потрапити на шоу, але в підсумку отримував відмову.

У 2015 році бабуся Кості переконала його знову спробувати свої сили, і він успішно пройшов відбір. У фіналі "Х-Фактор" Melovin виконав пісню в дуеті з Джамалою. А 26 грудня 2015 року Бочаров став переможцем шоу.

У 2018 році Melovin переміг у Нацвідборі і представляв Україну на Євробаченні з піснею Under The Ladder.

За результатами конкурсу Бочаров зайняв 17-те місце, хоча букмекери пророкували йому 23-тє.

Одна з головних "фішок" Melovin – яскрава біло-блакитна лінза в одному оці. Насправді із зором у Кості все в порядку. Яскраві лінзи – всього лише спосіб виділитися з натовпу.

За словами артиста, його праве око – справжнє, а ліве, з лінзою, символізує мистецтво.

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