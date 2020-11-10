Мельник вперше відверто розповів, як закрутив роман із Різатдіновою

Український футболіст, учасник шоу "Танці з зірками" Сергій Мельник вперше розповів, як у них із гімнасткою Анною Різатдіновою закрутився роман. Чоловік також зізнався, що нарешті знайшов людину, з якою йому приємно бути поруч.

Так, за словами знаменитості, пристрасть між ними спалахнула після спільного виступу в одному з випусків "Танців", коли учасники ставили номери разом із "випускниками" проєкту. Різатдінова підкорила Мельника своєю ніжністю, уважністю та дисциплінованістю. Про це він повідомив у коментарі сайту ТСН.ua.

"Завдяки шоу "Танці з зірками" я зустрів дівчину, з якою мені дуже приємно бути поруч. Ми зустрілися вперше на проєкті, працювали разом над танцем, який був неймовірно ніжним і чуттєвим – емоційний віденський вальс. Ця дівчина "розбудила мене" – до неї неможливо бути байдужим. Вона дуже ніжна, уважна, дисциплінована і все, що властиво моєму характеру, як в дзеркалі, я бачу в Ані. І напевно зараз тільки вона, як спортсмен, розуміє мене краще за інших", – заявив Мельник.

Анна Різатдінова та Сергій Мельник tsn.ua

За словами Сергія, після спільного виступу на шоу пара кілька разів бачилася. Але через щільний графік вони не можуть проводити багато часу разом.

"Зустрічі були, але їх було небагато, тому що зараз мій графік як ніколи завантажений – не встигаю ні їсти, ні спати. Після нашого першого спільного танцю ми, звичайно ж, багато спілкувалися, бачилися. Між нами все тільки починається і я впевнений, що це початок великого і спільного шляху", – додав він.

Ганна Різатдінова, Сергій Мельник і Аделіна Деді Instagram Анни Різатдінової

Мельник також розповів, чи знайомий він із трирічним сином Анни Романом.

"Із сином Ані ми ще не знайомі, але мені б дуже хотілося з ним познайомитися. Поки я бачив його тільки на фотографіях – він чудовий малюк. Я дуже люблю дітей, у мого брата є донька, у сестри двоє дітей, думаю ми точно подружимося з ним", – підсумував він.

Анна Різатдінова із сином Instagram Анни Різатдінової

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст Сергій Мельник під час 11 випуску шоу "Танці з зірками" розповів, що у нього недавно померла бабуся. Він зізнався, що саме тому його родичі не змогли приїхати й підтримати його під час ефіру, який був присвячений сім'ї.