Мельник розповів про сімейну трагедію на "Танцях з зірками" і довів фанатів до сліз

Учасник "Танці з зірками", футболіст Сергій Мельник в 11 випуску шоу зізнався, що у нього недавно померла бабуся.

Так, за словами знаменитості, саме тому його родичі не змогли приїхати й підтримати його під час ефіру, який був присвячений родині. Мельник також заявив, що хоче перемогти в "Танцях з зірками" заради своєї бабусі, яка завжди вболівала за нього (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені дуже важливо бути в фіналі. Я, як справжній спортсмен, йду до кінця заради моєї сім'ї... Під час проєкту не стало моєї бабусі. Мені батьки не дзвонили, не попереджували, щоб я не засмутився, не кинув все і не поїхав в Одесу... Моя бабуся починала дивитися проєкт, але до фіналу не дожила. Розумію, що вона все одно за мною спостерігає. Хотілося б присвятити цей кубок їй", – поділився Мельник.

Сергій Мельник розповів про смерть бабусі

У цьому ефірі Сергій Мельник разом зі своєю партнеркою Аделіною Делі виконав запальну самбу. Він присвятив свій виступ покійній бабусі. Однак судді не дуже високо оцінили старання пари – Сергій і Аделіна отримали 33 бали за номер (Чапкіс, Кухар, Яма – по 8 балів, Мішина – 9 балів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала ніжний контемпорарі разом зі своїм батьком Олександром. Зворушливий номер знаменитості довів суддю проєкту Григорія Чапкіса до сліз.