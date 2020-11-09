Мельник розповів про сімейну трагедію на "Танцях з зірками" і довів фанатів до сліз

Юля Ухіна Люди 11:55, 9.11.2020

Учасник "Танці з зірками", футболіст Сергій Мельник в 11 випуску шоу зізнався, що у нього недавно померла бабуся.

Так, за словами знаменитості, саме тому його родичі не змогли приїхати й підтримати його під час ефіру, який був присвячений родині. Мельник також заявив, що хоче перемогти в "Танцях з зірками" заради своєї бабусі, яка завжди вболівала за нього (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мені дуже важливо бути в фіналі. Я, як справжній спортсмен, йду до кінця заради моєї сім'ї... Під час проєкту не стало моєї бабусі. Мені батьки не дзвонили, не попереджували, щоб я не засмутився, не кинув все і не поїхав в Одесу... Моя бабуся починала дивитися проєкт, але до фіналу не дожила. Розумію, що вона все одно за мною спостерігає. Хотілося б присвятити цей кубок їй", – поділився Мельник.

Сергій Мельник розповів про смерть бабусі

У цьому ефірі Сергій Мельник разом зі своєю партнеркою Аделіною Делі виконав запальну самбу. Він присвятив свій виступ покійній бабусі. Однак судді не дуже високо оцінили старання пари – Сергій і Аделіна отримали 33 бали за номер (Чапкіс, Кухар, Яма – по 8 балів, Мішина – 9 балів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала ніжний контемпорарі разом зі своїм батьком Олександром. Зворушливий номер знаменитості довів суддю проєкту Григорія Чапкіса до сліз.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Карантин вихідного дня в Україні буде жорстким, – Степанов

Кравчук розповів про розробку спеціального закону щодо виборів на Донбасі

Джо Байден виграв вибори в США: біографія політика в 5 фактах

Алієв заявив про взяття Азербайджаном стратегічного міста в Нагірному Карабасі

Росіяни після Криму і Донбасу зазіхнули ще й на борщ, – Кондратюк