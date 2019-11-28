Меланію Трамп принизили під час виступу: за що ненавидять першу леді

Першу леді США Меланію Трамп студенти освистали під час її виступу на молодіжному саміті в університеті Меріленду.

Під час того, як перша леді виголошувала промову, студенти викрикували образи на її адресу і шуміли. Відео з виступу Меланії вже з'явилося в мережі.

Меланія Трамп Getty

Незважаючи на свист і крики, вона все одно намагалася виголосити свою промову, яка тривала всього шість хвилин.

Як виявилося, такий прийом пов'язаний із публікацією Дональда Трампа у Twitter, зробленої ще кілька місяців тому. Тоді він написав, що Балтимор – брудне, небезпечне й огидне місто.

Меланія і Дональд Трамп Getty

Однак після своєї заяви глава США так і не з'явився в штаті Меріленд, тому з образою місцевих жителів зіткнулася саме його дружина.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента США Дональда Трампа Меланія безглуздо осоромилася на публіці. Перша леді не змогла перерізати стрічку на відкритті монумента Джорджу Вашингтону після реконструкції.

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