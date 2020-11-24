Меланія Трамп змінила імідж і з'явилася в новому образі на публіці

Софія Ковнір Люди 20:37, 24.11.2020

Перша леді та дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія з'явилася на публіці в новому несподіваному образі.

На церемонії встановлення різдвяної ялинки в Білому домі вона продемонструвала новий колір волосся, пише "Daily Mirror" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, перша леді США продовжила давню традицію, незважаючи на пандемію коронавірусу. Цього разу вона віддала перевагу сіро-чорному образу з пальто від Balenciaga, чорних чобіт і довгих чорних рукавичок.

Меланія Трамп з'явилася на публіці в несподіваному образі
"Daily Mirror"

Крім того, Меланія змінила колір волосся, зробивши фарбування світлого тону.

Меланія Трамп з'явилася на публіці в несподіваному образі
"Daily Mirror"
Меланія Трамп з'явилася на публіці в несподіваному образі
"Daily Mirror"

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді та дружина президента США Дональда Трампа Меланія задумала розлучення з чоловіком.

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