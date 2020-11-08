Меланія Трамп задумала розлучення з чоловіком – ЗМІ

Перша леді та дружина президента США Дональда Трампа Меланія задумала розлучення з чоловіком.

Як повідомляє Daily Mail, колишня помічниця Трампа Омароза Меніголт-Ньюман стверджує, що 15-річному шлюбу президента США прийшов кінець.

"Меланія відлічує хвилини до того, як він покине офіс, щоб вона нарешті могла розлучитися. Якщо Меланія спробує принизити його і піде, поки він на своєму президентському посту, він знайде спосіб покарати її.Ця жінка покине його швидше, ніж ви встигнете сказати:"До побачення, дорогий!", – наводить слова Омарози ExtraTV.

Меланія і Дональд Трамп. Associated Press

Однак ще раніше сам Трамп стверджував, що він з дружиною ніколи не свариться і живуть душа в душу. Але найчастіше на публіці було видно, що стосунки між ними далеко не найтепліші.

До слова, Трамп був одружений кілька разів. Його перша дружина була чехословацька модель Івана Зельнічкова, з якою він одружився 1977 року. У цьому шлюбі у Трампа народилося троє дітей: двоє синів і донька Іванка. Трамп і Зельнічкова розлучилися 1992 року. Пізніше майбутній президент США одружився на акторці Марло Мейплз. Трамп почав зустрічатися ще 1989 року, а відразу після розлучення з Іваною зробив їй пропозицію. Вона подарувала мільярдерові доньку Тіффані. 1999 року пара розлучилася. 2005 року одружився на ще одній фотомоделі Мелані Кнаусс. Через рік на світ з'явився їхній спільний син Беррон Вільям Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пластичний хірург пояснив зміни в зовнішності Меланії Трамп.