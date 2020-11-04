Меланія Трамп викликала ажіотаж, прийшовши на вибори в США без маски й у вбранні Gucci

Дружина чинного президента США Дональда Трама Меланія з'явилася на виборах в елегантному образі від елітного бренду Gucci. На публіку перша леді Америки вийшла без маски.

Знімки та відео опубліковані на офіційній фансторінці Меланії Трамп в Instagram (щоб подивитися ролики, доскрольте новину до кінця).

"Це день виборів, тому я хотіла приїхати сюди, щоб проголосувати", – прокоментувала дружина Трампа свій вибір з'явитися на публіці, а не голосувати достроково, як це зробив її чоловік ще 24 жовтня.

Вона з'явилася перед журналістами і папараці в оздоровчому центрі в місті Вест-Палм-Біч, штат Флорида, США. На ній було світле плаття без рукавів довжини міді із золотим принтом від італійського Будинку моди Gucci, яке вона поєднала з нюдовими туфлями-човниками від улюбленого дизайнера Крістіана Лубутена.

Меланія Трамп не стала підбирати ніяких аксесуарів, крім сумки в біло-карамельних кольорах від преміального бренду Hermes і сонцезахисних окулярів з анімалістичним принтом. Волосся вона вклала в елегантну зачіску і зробила легкий макіяж з акцентом на блідо-рожевих губах.

"Одна з найпочесніших і найважливіших ролей, яку я коли-небудь виконувала, – служити вам, американський народе, першою леді цієї країни. Спасибі всім, хто надав нам підтримку. Дякую за ваші невтомні зусилля і за вашу любов до цієї країни. Я сподіваюся на тісну співпрацю з вами протягом наступних чотирьох років", – висловилася перша леді.

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