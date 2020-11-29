Меланія Трамп планує написати мемуари про життя першої леді – ЗМІ

Obozrevatel Люди 13:23, 29.11.2020 Оновлено: 13:37, 29.11.2020

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія збирається написати власну книгу.

Як повідомляє Page Six із посиланням на інсайдерів, дружина Трампа хоче розповісти в мемуарах про перебування в Білому домі, а також про життя першої леді загалом.

Крім того, інсайдер розповів, що написання мемуарів стало б для Меланії можливістю отримати самостійний дохід. Навіть Трамп підтримує ініціативу дружини.

"Вона не піде так тихо, як ви могли очікувати", – прокоментувало одне з джерел.

Меланія і Дональд Трампи.
Associated Press

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша леді й дружина президента США Дональда Трампа Меланія замислила розлучення з чоловіком.

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