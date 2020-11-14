Меладзе запропонував бойкотувати новорічні "вогники" у відповідь на карантинні обмеження

Відомий російський співак Валерій Меладзе висловився щодо обмежувальних заходів для артистів через пандемію коронавірусу.

На сторінці в Instagram артист опублікував пост, в якому запропонував колегам покарати тих, хто скасував корпоративи, концерти та розважальні заходи, не знімаючись у новорічних вогниках.

"Вистави, концерти та інші масові заходи скасовано до 15 січня. Всі артисти, музиканти, техніки, промоутер тощо сидять без роботи, без засобів для існування уже 8 місяців. І це нікого не хвилює. Водночас щодня 3 млн людей у Москві спускаються в метро, не дотримуючись дистанції і правил щодо карантину. Усім зрозуміло, що метро є життєво важливою артерією мегаполісу, без якої не може існувати місто. А Новорічні концерти, це всього лише розвага, яка не є першою необхідністю", – повідомив зірка в фотоблозі.

Валерій Меладзе висловився щодо обмежувальних заходів для артистів через пандемію коронавірусу. Instagram Валерія Меладзе

Крім того, Меладзе уточнив, що без Нового року відсутній і позитив, і відчуття свята. І заборона будь-яких заходів залишає мільйонам глядачів лише перегляд розважальних програм по телевізору.

"А уявіть, якщо ви вмикаєте телевізор в новорічну ніч, а там немає ні новорічного вогника, ні музичних, ні розважальних програм", – заявив зірка.

Наприкінці поста Меладзе закликав дотримуватися цих правил, і всім артистам відмовитися від знімань у новорічних програмах.

"Може, тоді хтось, помітить, що є ціла галузь, в якій десятки тисяч людей позбавлені роботи вже протягом багатьох місяців", – висловився артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина Меладзе розповіла, як пережила важке розлучення.