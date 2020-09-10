Меладзе викликали в суд через плагіат хіта Цоя "Кукушка": у справі фігурує Гагаріна

Український продюсер і композитор грузинського походження Костянтин Меладзе постане в Росії перед судом через плагіат знаменитого хіта Віктора Цоя "Кукушка".

Так, причиною судового позову стало виконання "Кукушки" співачкою Поліною Гагаріною, зокрема у фільмі "Битва за Севастополь". Меладзе вказали автором оновленої версії пісні. Зі свого боку зірка 90-х Ольга Кормухіна заявила, що права на оригінальну переробку хіта належать їй, а Гагаріна й Меладзе використовували її незаконно, пише "СтарХит".

Кормухіна зазначила, що працювала над аранжуванням спільно з лідером гурту "Парк Горького" Олексієм Бєловим. Версію нібито схвалив син соліста групи "Кіно" ще в 2010 році. Представниця співачки Валерія Ритвіна зазначила, що ніхто, крім Кормухіної, не може надати документів, що підтверджують права на переробку пісні. Водночас у фільмі, де використовувалася сучасна версія "Кукушки", автором музики зазначено саме Костянтина Меладзе.

Ольга Кормухіна заявила до суду через плагіат оригінальної обробки пісні "Кукушка". Журнал "Пряма мова"

У Тверському суді, куди подали позов представники Кормухіної, ухвалили рішення допитати Меладзе. Їх із Гагаріною можуть притягнути до відповідальності.

"Ні відповідач – Гагаріна, ні спадкоємці Цоя не можуть надати жодних документів про історію переробки версії Меладзе. Під час виходу фільму їхні права оформлялися на підставі нечинних договорів. Отже, необхідно заслухати відповідь Костянтина і подивитися його документи", – зазначила Валерія Ритвіна.

Відзначимо, правами на "Кукушку" з 1993 року володіють не спадкоємці Цоя, а керівна компанія. Тому артисти, які бажають виконувати ту чи іншу композицію, підписують договори саме з нею. Однак документи, згідно з якими в Меладзе й Гагаріної виникло право на переробку пісні, визнані судом недійсними. У Кормухіної все в межах закону – документи ніхто не оскаржував. Засідання у справі призначено на 25 вересня.

Як Поліна Гагаріна виконувала пісню Цоя "Кукушка":

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