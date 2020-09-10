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Меладзе викликали в суд через плагіат хіта Цоя "Кукушка": у справі фігурує Гагаріна

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Костянтина Меладзе й Поліну Гагаріну можуть притягнути до відповідальності

Костянтина Меладзе і Поліну Гагаріну можуть притягнути до відповідальності. колаж

Український продюсер і композитор грузинського походження Костянтин Меладзе постане в Росії перед судом через плагіат знаменитого хіта Віктора Цоя "Кукушка".

Так, причиною судового позову стало виконання "Кукушки" співачкою Поліною Гагаріною, зокрема у фільмі "Битва за Севастополь". Меладзе вказали автором оновленої версії пісні. Зі свого боку зірка 90-х Ольга Кормухіна заявила, що права на оригінальну переробку хіта належать їй, а Гагаріна й Меладзе використовували її незаконно, пише "СтарХит".

Кормухіна зазначила, що працювала над аранжуванням спільно з лідером гурту "Парк Горького" Олексієм Бєловим. Версію нібито схвалив син соліста групи "Кіно" ще в 2010 році. Представниця співачки Валерія Ритвіна зазначила, що ніхто, крім Кормухіної, не може надати документів, що підтверджують права на переробку пісні. Водночас у фільмі, де використовувалася сучасна версія "Кукушки", автором музики зазначено саме Костянтина Меладзе.

Ольга Кормухіна заявила до суду через плагіат оригінальної обробки пісні "Кукушка".

Ольга Кормухіна заявила до суду через плагіат оригінальної обробки пісні "Кукушка". Журнал "Пряма мова"

У Тверському суді, куди подали позов представники Кормухіної, ухвалили рішення допитати Меладзе. Їх із Гагаріною можуть притягнути до відповідальності.

"Ні відповідач – Гагаріна, ні спадкоємці Цоя не можуть надати жодних документів про історію переробки версії Меладзе. Під час виходу фільму їхні права оформлялися на підставі нечинних договорів. Отже, необхідно заслухати відповідь Костянтина і подивитися його документи", – зазначила Валерія Ритвіна.

Відзначимо, правами на "Кукушку" з 1993 року володіють не спадкоємці Цоя, а керівна компанія. Тому артисти, які бажають виконувати ту чи іншу композицію, підписують договори саме з нею. Однак документи, згідно з якими в Меладзе й Гагаріної виникло право на переробку пісні, визнані судом недійсними. У Кормухіної все в межах закону – документи ніхто не оскаржував. Засідання у справі призначено на 25 вересня.

Як Поліна Гагаріна виконувала пісню Цоя "Кукушка":

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