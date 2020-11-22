Меладзе про заборону концертів: нехай ті, хто ці укази випускає, веселять народ

Obozrevatel Люди 10:50, 22.11.2020 Оновлено: 11:00, 22.11.2020

Відомий російський співак Валерій Меладзе знову поскаржився на заборони концертів для артистів через пандемію коронавірусу.

В інтерв'ю Юрію Костіну в програмі "Особисті зв'язки" Меладзе зазначив, що корпоративи вкрай важливі не тільки для артистів, але й для самих людей, оскільки вони можуть повеселитися й відпочити. А без таких заходів життя перетворюється на суцільні сірі будні.

За словами співака, багато артистів сподівалося заробити хоча б трохи грошей, проте тепер роботи немає ні в кого.

Також зірка заявив, що якщо артистам не дозволяють веселити народ, тоді нехай ті, хто укази випускає, роблять це за них.

"Нам не дали нині попрацювати. Але, напевно, будуть новорічні зйомки, вогники ... Ну а якщо ми відповімо так само? Візьмемо й не знімемося у святкових концертах. Краще нехай ті, хто ці укази випускає, веселять усю ніч наш народ", – повідомив Меладзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина Меладзе розповіла, як пережила важке розлучення.

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