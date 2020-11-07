Меладзе назвав новий склад гурту 'ВІА Гра'

Український продюсер і композитор грузинського походження Костянтин Меладзе представив оновлений склад гурту "ВІА Гра".

Артист вперше познайомив публіку з новою "ВІА Грою" на шоу "Вечірній Ургант". Як виявилося, продюсер запросив двох нових солісток – Ксенію Попову і Софію Тарасову (учасницю російського Голосу). Своє місце зберегла Уляна Синецька.

"Дівчата мене надихають на написання нових хітів. Коли склад довго не змінюється, я чахну, втрачаю творчий ентузіазм. Я не можу довго працювати з однією і тією ж самою людиною, якщо вона не є моїм родичем", – висловився в шоу Меладзе.

До слова, Попова вже була знайома українській публіці завдяки шоу Х-фактор. Тоді дівчина потрапила в команду Насті Каменських і покинула проєкт в першому прямому ефірі. Пізніше Попова співпрацювала зі співачкою MARUV.

Свій прихід у гурт Попова оголосила на своїй сторінці в Instagram, заявивши, що це була її мрія.

"Ще зовсім нещодавно я стояла на концертах у першому ряду. Я пам'ятаю, як слухала касети перед сном на своєму плеєрі і засинала в мріях. Дивилася мюзикли, бігала по квартирі, танцювала, малювала картинки в голові і просто мріяла. Я завжди розчинялася в творчості Костянтина! Здається, я чекала цього ціле життя!" – ось саме з цієї фрази і почалася моя історія і нова глава в моєму житті під назвою: ВІА Гра", – написала у фотоблозі артистка.

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