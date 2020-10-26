Мел Ґібсон підтримав вірмен у Карабаському конфлікті й закликав "великі держави" втрутитися в нього
Знаменитий голлівудський актор і режисер Мел Ґібсон висловився про конфлікт у Нагірному Карабасі й виступив на підтримку вірменського народу.
Зокрема, 64-річний артист заявив, що дуже поважає вірмен, адже вони надзвичайно "стійкі та великодушні". А також зазначив, що сподівається на мирне розв'язання конфлікту загалом. Відповідне відеозвернення Ґібсона було опубліковано RTVI (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Привіт. Це Мел Ґібсон. З глибоким сумом дізнався про недавнє загострення конфлікту у вірменському Арцаху. У мене багато друзів вірмен тут, у Сполучених Штатах Америки, і вони розповідають про свої страждання, про втрату близьких. Я дуже поважаю вірменський народ – дуже стійкий і великодушний. Йому довелося зіткнутися з величезними труднощами. Здібності цих людей, як ви і я знаємо, безмежні... Я молюся за вас в ці важкі часи", – сказав Ґібсон.
Артист також висловив надію, що в ситуацію втрутяться "великі держави".
"Я також молюся, щоб було досягнуто мирне розв'язання. І щоб великі держави втрутилися q визнали ситуацію, що склалася. Я сподіваюся, що ви дійдете миру. Друзі, залишайтеся сильними, продовжуйте робити свою справу, і хай благословить вас Бог", – підсумував Ґібсон.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 жовтня Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що піде на зустріч у гуманітарних цілях для обміну тілами й полоненими.
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут у Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальну цілісність країни було відновлено. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
Війна між Вірменією й Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.